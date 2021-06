Los estudios preparatorios en 1922

Durante el ciclo escolar 1922–1923, la Universidad Nacional del Sureste (UNS) inició labores académicas en la Facultad de Jurisprudencia, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, la recién creada Facultad de Medicina Homeopática, la Escuela Preparatoria, la Escuela Normal Mixta, la Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Música. Para este primer ciclo de la UNS, se realizaron una serie de cambios y propuestas de mejoramiento de planes de estudio como, por ejemplo, el realizado por el Ing. Manuel Amábilis para la Facultad de Ingeniería; la creación de una nueva carrera como la de Médico Homeópata, Cirujano y Partero; adicional a los cambios de catedráticos, la incorporación de nuevo personal universitario, entre otros aspectos. La enseñanza preparatoria también experimentó una suerte de cambios que estuvieran acordes con los intereses formativos de la recién fundada Universidad.

En principio, se estableció que la enseñanza preparatoria tuviera “por objeto completar la educación y el caudal de conocimientos adquiridos en la escuela primaria, y preparar convenientemente a los estudiantes para aprender los estudios de alguna de las Facultades Universitarias”. Todas las clases tendrían un “fin esencialmente educativo” enfocadas en desarrollar la inteligencia y la imaginación de los alumnos. Los interesados en ingresar a la escuela preparatoria debían entregar su certificado de estudios de primaria inferior y superior; en otros casos, se podía aplicar un examen de admisión que evaluaría conocimientos sobre aritmética, lengua castellana, elementos básicos sobre física y química, así como de historia natural e historia y geografía de México.

El plan de estudios de la Escuela Preparatoria en 1922 se componía de materias como Lengua Castellana, Tecnicismos y neologismos grecolatinos, Aritmética razonada, Geografía universal, Álgebra elemental, Historia de los pueblos y de las civilizaciones de América, incluyendo México, Dibujo natural, Idioma inglés, Idioma francés, Zoología y Paleontología, Cosmografía, Antropología general, Psicología teórica y experimental, Lógica, Moral e historia de las doctrinas filosóficas, Economía política moderna, Ciencias de la educación, entre muchas otras; además debían tomar materias sobre un oficio relacionado con las industrias químicas, como Galvanoplástica, y uno de ocupación mecánica como Mecanografía y estenografía. De manera complementaria, los alumnos tenían que aprobar Ejercicios físicos y deportivos con el fin de cumplir con un requisito para obtener su título de Bachiller.

Los cursos de la escuela preparatoria tenían duración anual. Los alumnos gozaban de la libertad de elegir el orden de sus materias, siempre y cuando respetaran las restricciones de seriación, por ejemplo, no podía cursar Química teórica y experimental si antes no había aprobado Física teórica y experimental. En caso de que algún estudiante no eligiera el orden de sus materias, los cursaría de acuerdo con el orden establecido en el plan de estudios de la escuela. Al finalizar sus estudios, el alumno obtenía el título de Bachiller en Ciencias y Letras, lo que les otorgaba el pase de ingreso a una de las facultades de la Universidad para continuar con su formación. Estas fueron algunas de las características de la Escuela Preparatoria, hoy Preparatoria 1, bajo la dirección del Dr. Conrado Menéndez Mena hacia 1922.