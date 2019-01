De mujer a mujer

Cada vez es mayor el número de mujeres que trabajan fuera de la casa. La mayoría lo hace por necesidad económica o por darle a su familia un mejor nivel de vida; muy pocas lo hacen como parte de una realización personal para así desarrollar sus potencialidades y contribuir conscientemente a mejorar a la sociedad de la que forman parte tan importante.

Casi siempre, las que somos madres nos ocupamos de que nuestros hijos estén bien cuidados mientras trabajamos. Hay quienes se sienten inquietas, pues dudan de que sus niños estén bien atendidos en una guardería… dejándoles el quehacer a las abuelas. Los niños aprenden muchas cosas buenas y útiles en las guarderías y se desarrollan armoniosamente, ya que es muy importante la convivencia con otros niños.

Es muy común que sobre las mujeres recaiga la responsabilidad de cuidar a los enfermos y ancianos de la familia y si sus hijos o marido tienen situaciones poco fáciles, por ejemplo, en la escuela o desgraciadamente por adicciones (alcohol, drogas) y/o mala conducta, ellas son las que se ocupan de que reciban ayuda y tratamiento.

Todo esto les impone una pesada carga física y emocional. Lo peor es que no se cuestionan y no saben cómo hacerle frente a estas situaciones y más bien lo toman como un deber: “Es lo que me toca…”, y se resignan y lo aceptan como algo normal.

Las consecuencias en las relaciones familiares son muy graves.

Es importante saber que el 55% de las mujeres adultas han sido víctimas de algún tipo de violencia en algún momento de su vida, ya sea verbal, psicológica, física o sexual, y que en un 60% dicha violencia ha sido causada por el marido.

Los actos de violencia que ocurren en el hogar son delitos, pero casi nunca se denuncian por temor a las represalias.

La violencia, ya sea emocional, en forma de insultos o amenazas físicas o sexuales, es la causa más importante de la depresión y hasta puede llevar al suicidio.

Y ¡ojo! NO solamente se presentará en esas etapas de vida con la pareja, sino que puede ser años después, debido a la destrucción de la autoestima y la frustración. Cuando nos sentimos abrumadas por el exceso de responsabilidades, es hora de reflexionar, buscar y pedir ayuda y apoyo para aligerar la carga que hemos aceptado.

Reflexionemos acerca de nuestras experiencias como mujeres en las diferentes etapas de vida y cómo vivimos actualmente.

Tenemos el derecho inalienable de vivir como merece todo ser humano: con respeto, armonía, dignidad y amor.

¡Ánimo! hay que aprender a vivir.