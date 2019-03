La lámpara de Aladino

La mente es creadora. Obtenemos lo que imaginamos y pensamos

Vivir y fijarse metas es un reto a la inteligencia. Las cosas pueden parecernos imposibles hasta que se realizan. Hay que ser sensatos mas nunca conformistas. En lo más profundo del ser humano, es decir, en ti y en mí, existen potencialidades que están esperando que las hagamos realidad.

Los talentos, el interés, las necesidades y la perseverancia son indispensables para lograr los objetivos encaminados a nuestras metas. El diálogo intrapersonal, de mí-conmigo, es crucial: Tanto si me digo que puedo como si me digo que no puedo ¡es verdad!

El cambiar conscientemente los pensamientos negativos y de minusvalía por pensamientos positivos de logro hará que surjan: el optimismo, la fuerza de voluntad y una actitud congruente con una buena disposición para lo que se emprenda. No basta con desear, hay que querer. Cada quien es responsable de su propia vida. Dar excusas es solo una forma cómoda de eludir esta responsabilidad, por lo que siempre está bajo nuestro control.

Somos los únicos responsables de nosotros mismos, del manejo de nuestras circunstancias y de la clase de vida que estamos viviendo en este momento. Bien dice el dicho que si sembramos un pensamiento negativo cosecharemos un pobre resultado. Podemos tener una mentalidad de abundancia. La decisión de concentrarnos en la prosperidad o en la escasez se refleja tanto en lo interno como en lo externo. Podemos pensar y querer abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Es fruto de la autoestima y resultado de nuestro diálogo interior.

Nos convertimos en lo que pensamos, por eso es importante examinar las expresiones que utilizamos al referirnos a nosotros mismos; analicemos cada expresión y determinemos si nos ayudan o perjudican. Las creencias son supuestos de los que partimos, las damos por ciertas y no las cuestionamos. Yacen en el subconsciente e influyen en todas nuestras emociones, pensamientos y acciones. Las que nos inculcaron en la niñez son determinantes en la vida adulta y marcan un camino de abundancia o carencia; de optimismo o de limitaciones.

Es urgente revisar nuestro casete mental y reprogramarlo. Eliminemos las falsas creencias que nos atan y enfoquemos nuestra reprogramación en la manifestación del amor, la salud, la prosperidad, la abundancia y la armonía en todos los aspectos de nuestra vida.

Vivir el HOY al máximo sin remordimientos del ayer ni las incertidumbres del mañana nos lleva al éxito en todo lo que emprendamos con esperanza y fe.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.