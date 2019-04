El hombre debe estar constantemente alerta, en vigilia, paciente; observar, confiar, tener la mente abierta y no decepcionarse fácilmente y estar dispuesto a experimentar, evaluar y ser flexible.- Leo Buscaglia, psicólogo y escritor motivacional

¿Qué es despertar? Definitivamente no es únicamente abrir los ojos cada mañana. Despertar es VER la realidad, tanto en uno mismo como en los demás; es ser [email protected] y ver las cosas tal como son y no a través de miedos, prejuicios y fantasía; de manera subjetiva e irreal. Despertar es tomar en cuenta muestras propias posibilidades y limitaciones y ver el camino que lleva a la meta.

Así es que cuando sabemos que existe la posibilidad de lograr algo, sin cavilar demasiado hay que ponernos en acción para lograr aquello que deseamos.

Por el contrario, cuando hemos constatado que algo no nos es posible porque tal vez no está a nuestro alcance o tal vez no se dan las circunstancias adecuadas, hay que hacerlo a un lado.

A veces momentáneamente. Estar [email protected] es poner atención, es razonar, es tomar consciencia de lo que nos ocupa para poder ser objetivos.

Quien no presta la debida atención actúa como sonámbulo, como autómata, de manera irracional, sin dimensionar las posibilidades y los riesgos (que siempre los hay), sin dirección para llegar a la meta deseada.

Estar “[email protected]” es evitar contiendas inútiles con uno mismo y con los demás, es respetar los flujos naturales de la vida, es evitar el sufrimiento inútil y estéril, es ser amigos de la sabiduría, es no pelearse con los gigantes, “molinos de viento”, como alucinaba Don Quijote. Recordemos que los ingredientes de la sabiduría son: madurez, objetividad, calma, justicia y amor.

Despertar es también aprender algo nuevo cada día sin excepción, ejercitando la mente y la memoria. Hacer algo por otra persona sin esperar recompensa ni reconocimiento alguno. Sentirnos útiles.

Despertar es reír, disfrutar las bendiciones que tenemos y agradecerlas. Despertar es vivir en armonía, valorando la paz interior, creando campos de magnetismo personal que atraen buenas y sanas relaciones, confiando en la fuerza interior que nos alimenta y genera la energía necesaria para salir avante.



La confianza y el contento en los logros se reflejarán en el rostro y en la salud integral. El secreto del éxito está precisamente dentro de nosotros mismos. Actuando con honestidad y despiertos emplearemos la inteligencia que nos fue dada por el Creador. ¡Despertar cada día! Es una oportunidad inigualable.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.