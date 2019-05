Propósito de vida

Solo sabiendo quiénes somos podremos empezar a ser mejores para nosotros mismos y para los demás.- Jorge Bucay, escritor

Cuando se es joven se sueña en reformar al mundo entero. Sociedad, política, religión, cultura, es decir reformar TODO, para mejorar TODO. Acabar con todas las injusticias y todas las creencias que han demostrado ser inútiles para lograr un mundo feliz y un planeta limpio, habitable y habitado por personas conscientes de su propio bienestar y el de las siguientes generaciones.

El ideal antes planteado se cree posible y que merece consagrar la vida para lograrlo. Todo esfuerzo parece pequeño, y las dificultades y obstáculos solo son para crecerse ante los retos y superarlos.

Todos, hombres y mujeres de buena voluntad, juntos podremos cumplir esa tarea. La humanidad ya ha padecido bastante, por eso una consciencia nueva abrirá nuevos caminos para el bienestar común.

Cuando el tiempo pasa y se crece en edad, se rebajan los sueños. Quizá no es posible que todo el mundo entienda y colabore, pero gran parte sí. Seguramente quedarán retos por superar pero sí se podrá llevar a cabo una reforma estructural fundamental que marque el camino para que más y más personas se unan a dicha reforma. No hay que desanimarse. Bueno, si no se logra en el mundo entero, sí al menos en una nación, en la nuestra. Hay que hacer un cambio radical y eso sí se ha de lograr. Bueno, si no se puede en toda la nación, al menos en su entorno social sí que será posible. Hay que empezar, ayudar a algunos para ejemplo de todos.

Hay un círculo adonde llegará el cambio. Y si en nuestra sociedad no se logra, al menos en nuestro círculo de amigos; y si con los amigos no, al menos en nuestra familia. Cambiar mentalidades, despertar consciencias, establecer principios, mejorar conductas.

Eso sí, porque si no es con quienes convivimos a diario ¿con quién entonces? Cuando no lo logramos, después de haber pasado buena parte de la vida en el intento, se nos hace la luz y al fin surge un propósito nuevo: a quien hay que reformar es… ¡a uno mismo! Por fin lo vemos claro y cambiamos el enfoque: ¡mejoramos a nosotros mismos!, porque eso es lo que nos toca hacer, ya que posiblemente estimule a los demás a hacer cada uno lo mismo en su vida y así se pone en marcha la única revolución auténtica que puede cambiar y mejorar al mundo.

Reformarse a sí mismo es la clave, a eso sí se puede entregar el alma, concentrando nuestras energías que habían estado dispersas y ahora enfocarlas para lograr nuestra meta: ¡ser mejores personas cada día! y el mundo será mejor.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.