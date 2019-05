¡Ocúpate y simplifica!

Ocuparte de ti [email protected] es la mejor manera de ocuparte de tu mundo y de tu vida.- Anónimo

La vida es más sencilla de lo que parece. A veces cuesta mucho ver las alternativas para afrontar situaciones problemáticas, pero si nos ocupamos haciendo lo que está en nuestras manos hacer, seguramente la situación mejorará y como en la vida todo está cambiando, encontraremos la mejor manera de salir a flote.

Ocuparnos en lugar de preocuparnos es lo mejor porque podemos tomar medidas constructivas y que creen la diferencia para que aquella situación mejore y la vida siga su curso.

Mi experiencia me ha enseñado que, ante una preocupación, lo primero es observar, con toda la calma de que soy capaz, para poder ver la situación que me inquieta como realmente es, ni más ni menos; analizarla intentando seriamente no dejarme llevar por algún pensamiento catastrófico, con la certeza de que siempre hay un camino y una puerta que abrir. Pensar en todo lo que sí puedo hacer y escribir las alternativas que se me ocurran, así sea la más atrevida y loca, porque bien sé que la vida suele sorprendernos.

Es bueno tomar en cuenta todas las ideas que vengan a la mente, porque pueden servirnos.

Distinguir que no siempre todo es mi responsabilidad, ni me compete, ya que hay aspectos que no dependen de mi elección o decisión y que quizá le correspondan a otros. Estar consciente de que no todo depende de mí.

Hay que planear. Al tener más claridad, hacer un plan de acción y dar el primer paso. Recuerda que tenemos una guía interna, nuestra intuición.

Checa tus emociones y lo que sientes físicamente. Si te sientes bien con lo que estás haciendo es una señal de que se va bien.

También es bueno conversar con algún amigo que nos aprecie y que tenga la paciencia de escucharnos.

Muchas veces solo necesitamos que se nos escuche. Es importante sentirse acompañado por alguien que no nos juzgue ni dé consejos porque lo mejor es actuar desde nuestro propio punto de vista y forma de ser.

Nadie es [email protected] en nuestra persona, más que uno mismo. Solamente cada quien sabe cómo se verá afectado por la situación problemática en la que estemos inmersos, por eso es de cada quien la decisión de cómo y cuándo actuar.

Hay que empezar a caminar. Verás que, cuando des el primer paso, todo será mucho más fácil y la sensación agobiante de tener un problema irá desvaneciéndose. Por lo tanto: dejemos de preocuparnos y… ¡ocupémonos!... eso sí da buen resultado y no el quedarse apantanado, inerme e inerte ante alguna adversidad.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.