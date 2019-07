Como el águila

La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No los resistas, eso solo crea dolor. Deja que la realidad sea la realidad, deja que las cosas fluyan naturalmente hacia delante de la manera que tiene que ser.- Lao Tzu, filósofo

Poner resistencia a lo nuevo, al cambio, a una nueva idea es algo tan innato, impulsivo e instantáneo que, aun estando sobre aviso, nos puede pasar a nosotros mismos ante cualquier propuesta que conlleve novedad. Nos resistimos sin saber a qué nos resistimos y rechazamos algo antes de caer en cuenta conscientemente de qué es lo que estamos rechazando.

Dicha resistencia rápida y oculta pero real es el mayor obstáculo práctico que se encuentra en el proceso del desarrollo personal, del crecimiento, ya que implica un cambio. Me parece que lo primero para eliminar ese obstáculo es darse cuenta y aceptar que existe.

Sentir esa resistencia, reconocerla, sacarla a la luz y mirarla a la cara para decidir, responsablemente y con libertad, qué queremos hacer con ella. Puede ser que queramos hacer caso a sus advertencias y echar marcha atrás y también es posible que decidamos dejarla a un lado y seguir adelante, para transitar por un camino nuevo. Al fin y al cabo, la decisión puede ser cualquiera, pero lo importante es darse cuenta y librarse de la resistencia ciega, desenmascarándola a tiempo.

La teoría es clara y se antoja simple; sin embargo, no hay refrán perdido: “De lo pensado a la acción, al hecho, hay un gran paso”. Le tenemos miedo al cambio porque nos parece que quedamos al aire, en caída libre, sin nada de dónde agarrarnos, como el ave cuando empieza a volar y que al aventarse fuera del nido no le queda otra que desplegar las alas, batirlas en su desesperación para no terminar estrellándose en el suelo y entonces, y solo entonces, se da cuenta de que puede volar y, lo que es mejor, descubre que ¡el aire la sostiene!

Penetrar en el sentido de esta realidad aplicada a nuestra vida, que es “dar un salto de fe”, esa entrega al vacío que es radical, como el primer vuelo del aguilucho, de apariencia suicida, es, para mí, una bella y clara imagen de la doctrina de los grandes maestros espirituales de todos los tiempos: “Dejar todo para llegar al TODO”. Es la renuncia total, no ya a los bienes materiales, sino a las ideas, apegos, tradiciones, “seguridades” que protegen la vida y ordenan la conducta.

Depongamos la actitud de defensa que ponemos ante todo nuevo reto, ante todo cambio, para que con fe y confianza sigamos adelante en la vida y que el viento del Espíritu Divino nos sostenga para volar muy alto y de frente al sol, como las águilas.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.