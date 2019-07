¿Cómo te ves a ti mismo?

Para huir del vacío existencial hay que encontrar un significado de la vida que va más allá de uno mismo.- Víctor Frankl, psiquiatra

Esta sencilla pregunta nos lleva al autoconcepto. Se toma en cuenta “la visión de uno mismo”, “la relación con los demás”, “la visión de la historia personal” y “la percepción e interpretación de la realidad”.

En la visión de uno mismo se hace un balance de lo positivo y de lo negativo, del aspecto físico, psicológico, de conducta, cognitivo, asertivos y culturales. Me parece que la relación con los demás no consiste solamente en cómo nos ven y la impresión que les causamos sino también con quién y cómo establecemos ese contacto y si se cumple o no con ser yo mismo, ser con los demás y ser para los demás.

Cuando hay trastornos de la personalidad se dan serias dificultades de relación interpersonal; puede ser por el complejo de inferioridad, de inseguridad, ya que se busca quedar siempre bien o se teme al rechazo. Son hábitos inadecuados de pensar, de percibir la realidad, que tiene que ver más con etiquetas y prejuicios que con hechos reales.

El pasado, presente y futuro forman el tejido biográfico de la historia personal. Sin negar heridas, traumas, aciertos, ilusiones, logros y metas por cumplir, hay que reconocer el esfuerzo por sacar lo mejor de uno mismo. Podemos pensar y recapacitar a fondo acerca de situaciones, sucesos personales en el proceso de ser personas que nos lleve a perdonarnos y mirar hacia adelante con amor, esperanza y fe en nosotros mismos para lograr una vida cada vez ¡mejor!

La interpretación de la realidad explica el sentido de los hechos de la vida personal y su entorno, así como ayuda a descifrar su significado y posiblemente encontrar su valor auténtico.

Las personas con baja autoestima tienen interpretaciones enfermizas como: “a mí TODO me sale mal”, “siempre me pasan TODAS las desgracias”, “NADIE sabe lo que yo he sufrido en la vida”, etc. Tienen pensamiento dicotómico. Se centran en algún detalle negativo y son incapaces de ver los puntos favorables. Todo lo viven emocionalmente. Al tener una visión negativa de sí mismos interpretan negativamente la realidad personal y de su ambiente con una visión negativa del futuro.

La madurez en cambio es un camino hacia la plenitud y aunque la vida es compleja, la inteligencia nos la puede mostrar más sencilla de lo que parece porque se puede reducir lo complicado a lo esencial. Pensemos: “La madurez es el conocimiento teórico y práctico de la existencia, que se complementa con los logros de objetivos propuestos. Es, también, la autorrealización dentro de las limitaciones naturales de cada quien”. Según A. Maslow, es “… llegar a ser persona”.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.