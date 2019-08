Amar es la respuesta

El amor es como un espejo. Cuando se ama a otra persona te conviertes en su espejo y ella en el tuyo, reflejando cada uno el amor del otro, eso es el infinito.- Anónimo

Cuando hacemos contacto con nuestro interior estamos solos. Aunque haya personas cercanas que nos rodeen. En los momentos más importantes de la vida, estamos solos. En el nacimiento, en el momento de la muerte, y aun en el espacio entre estas dos importantes ocasiones está la soledad en las decisiones, en el conflicto, en el cambio… son momentos en los que la persona se encuentra consigo misma, pues nadie puede comprender sus esfuerzos o las razones que motivan sus decisiones.

Todas las personas permanecemos esencialmente extrañas, aun para los que amamos y nos aman. No nos damos cuenta del peso de esa soledad, momentánea, pero real. Cada vez que tomamos una decisión, por insignificante que parezca, estamos solos con la responsabilidad y el efecto que ésta implica. Consideremos que no es lo mismo “soledad” que “sentimiento de soledad”. Son dos cosas muy distintas. Podemos estar solos y nunca “sentirnos solos” y “sentirnos solos” incluso estando con otros. Hay distintos grados de soledad. Ésta es necesaria para profundizar en nuestro propio conocimiento y sostener el diálogo intrapersonal, atar cabos sueltos, aclarar confusiones, soñar y planear.

La soledad no es un estado permanente porque somos, por naturaleza, seres sociales. Nos descubrimos en cada interrelación profunda. Los otros nos ayudan a conocernos. Hay que esforzarse conscientemente para llegar a los demás y acercarlos a uno. Esto se logra cuando se es aceptado y uno acepta a los demás. Sin vínculos estrechos como el matrimonio, la familia, la comunidad, no podemos desarrollarnos y crecer armoniosamente. En el ostracismo no hay desarrollo, se pierde consciencia y se puede llegar a morir. Cada vez hay más evidencias de la necesidad innata para esta unión, esta interacción, este amor.

La falta de amor y de afecto causa mayor perjuicio en el crecimiento y desarrollo que alguna enfermedad. El contacto humano afectivo es indispensable para el desarrollo de la inteligencia, la percepción, la memoria, la habilidad imitativa y otras valiosas cualidades humanas. Esta necesidad no es privativa de la niñez. Está presente siempre. La necesidad de amor se convierte en el mayor impulso y meta de vida del individuo. La falta de amor es la causa de graves neurosis e incluso psicosis.

Conclusión: necesitamos de los demás, necesitamos amarlos y también ser amados. Sin amor, nosotros, como niños abandonados, dejamos de crecer, de desarrollarnos y la locura e incluso la muerte tienen lugar. Amar y ser amados es la respuesta para vivir.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.