El mejor regalo, esencial para mejorar la personalidad humana y fuente de plenitud de vida, es el verdadero aprecio y celebración de uno mismo para así apreciar y celebrar al otro.- Fritz Perls, psicoanalista

El factor clave para mejorar la personalidad es la habilidad para sentirse bien con uno mismo; amar, apreciar y celebrar la bondad que anida en nuestro ser. Luego entonces la aportación esencial para amar es que, al yo amarte, te dé elementos para que tú puedas amarte.

El éxito en amar está en cuántas personas han reconocido su grandeza e integridad por el amor que les tenemos porque han “escuchado” su bondad y cualidades en la caricia de nuestra voz. Somos espejos los unos de los otros. Nadie puede saber cómo luce hasta que mira su imagen en un espejo. Nadie puede reconocer su belleza ni tener verdadero sentido de su valía hasta que se refleje en el espejo de otra persona que lo ame y le interese.

La naturaleza del hombre es de diálogo. La vida humana es de relación. El “yo” de uno es la búsqueda constante del “tú” de otro y del “nosotros” en una relación de amor. Ser, “humano”, significa amar y ser amado. La causa fundamental de enfermedades mentales y emocionales, es la incapacidad de formar relaciones de amor profundas, verdaderas y humanas. El afecto que se recibe en la infancia determina, más que nada, el curso y calidad de la vida de la persona, ya que su bienestar es producto del amor afectuoso y demostrativo que ha recibido.

Amar significa afirmación, NUNCA la posesión del ser amado.

El sentido de su propio valor es el mejor regalo que le podemos ofrecer a otra persona y eso solo a través del amor. Por esto el amor es liberador, dándole a quienes amamos la libertad de ser ellos mismos. El verdadero amor afirma al otro. Frederick Perls (creador de la corriente psicológica Gestalt) dice: “No viniste al mundo para cumplir con mis expectativas y yo no vine al mundo para cumplir con las tuyas. Si nos encontramos, será hermoso; si no, no hay remedio”.

El amor y la amistad liberan cuando son de buena ley, dando fuerza y confianza a los que amamos que se conviertan en mejores seres humanos de acuerdo con sus propios valores, ritmos, luces y visiones.

Esto significa que querer lo mejor para ti solo puede hacerse realidad dejando que tú conserves tu libertad de tener tus propios sentimientos, de pensar tus propias ideas y de tomar tus propias decisiones. Si te amo tanto como me amo a mí [email protected], que es un mandato divino, debo respetarte con cuidado y sensibilidad. Por esto cuando te encuentro “me quito las sandalias, porque estoy pisando terreno sagrado”.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.