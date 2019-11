Potencialidades de la sexualidad

No es suficiente la información sexual en las clases de biología. Hay que formar actitudes ante la vida, ante uno mismo y ante los demás.- Dorothy Corkille, terapeuta

La sexualidad humana no solo es para la reproducción, sino para el amor y la comunicación profunda entre las personas. Al vivirla responsablemente nos realizamos y mejoramos el mundo en que vivimos. Una sexualidad madura y plena toma en cuenta e integra elementos muy importantes: lo CORPORAL, lo PSICOAFECTIVO, lo SOCIAL y lo ESPIRITUAL.

En lo CORPORAL es necesario tener una actitud positiva y de gratitud, valorar nuestro cuerpo con el cual vivimos, respiramos, nos comunicamos, trabajamos, amamos y disfrutamos. Al tener una visión positiva, de admiración, aprecio y cuidado, viviremos de acuerdo con sus capacidades y potencialidades.

Lo PSICOAFECTIVO abarca sentimientos e ideas respecto a la sexualidad. Hay que revisar la autoimagen que hemos construido [email protected] [email protected] porque influye en nuestra conducta y logros.

Ejemplo: “Si tengo una autoimagen negativa de mí, fácilmente me culparé de situaciones poco agradables, de cualquier falta, y desperdiciaré mucha energía en esta batalla interna”; si me veo positivamente, no [email protected] sino en proceso, resaltaré los aspectos bellos, valoraré mi sexualidad, mi capacidad de ternura, de amar y de entrega honesta. Aceptaré todos los sentimientos y emociones sin reprimirlos para identificarlos y manejarlos.

Respecto a lo SOCIAL, lo sexual no es algo meramente individual, privado y aislado de los demás y por ende de la sociedad en la que vivimos. La esencia de la sexualidad es su naturaleza relacional. Algunos pretenden ignorar y no admitir la relación entre la sexualidad y la sociedad diciendo: “Yo hago lo que quiero con mi vida privada”. Sin embargo, existe un lazo invisible en cómo vive cada quien su sexualidad y la sociedad; muestra de esto es el machismo, el aumento de madres adolescentes solteras; portadores del virus del sida, aumento de rupturas familiares, opresión y/o violencia a la mujer, abuso sexual a niñ@s..., etc.

En lo ESPIRITUAL, aunque la sexualidad en su conjunto se realiza mediante el cuerpo y sus funciones, NO se limita o agota en lo corporal, pues tiene una dimensión que no es física, ni visible, ni se puede medir; trasciende lo físico y nos abre una comunión honda con el otro o la otra, al misterio de la vida misma del otro tan diferente a la nuestra.

Nunca podemos conocer en forma total la sexualidad porque SIEMPRE hay algo más por descubrir.

Puede ser la expresión de un amor generoso que no se extingue sino que aumenta.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.