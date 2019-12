Al desprendernos de la complacencia oculta del aferrarse crónicamente, se permite a la vida que nos muestre lo que funciona para ser feliz.- E. Fromm, psicoanalista

Decirle “SÍ” a la vida hace que la voluntad de vivir aumente y se concrete con optimismo y fe. Es querer que la vida continúe y nosotros en ella. Cuando existe esta disposición todo parece cambiar a mejor, de un modo significativo, alrededor nuestro.

La llamada felicidad es un estado mental orientado al amor, a buenos propósitos, al bienestar, al cambio… dejando atrás la terquedad de seguir peleando que es una forma de “berrinche infantil”. La terquedad es la necedad de querer ¡tener siempre la razón! La obstinación, generalmente, es una compensación para no sentirse culpable, pero como la culpa amenaza con aparecer, a la menor provocación se la achacamos a los demás y los juzgamos, o exigimos que nuestra idea o postura sea aceptada… ya que es “la correcta”.

La felicidad quiere encontrar la mejor manera de relacionarnos aceptando que sea quien sea puede tener la razón así como diferentes puntos de vista. Podemos quedar atrapados en un aspecto de nuestro carácter y aunque esto puede parecer una cualidad, como ser “muy trabajador”, no es más que un rol del que jamás recibimos una recompensa suficiente. Al no entender que los roles son cambiantes, nos pueden atrapar en una rutina y el resultado es la terquedad al no reconocer el cambio.

La felicidad es una consecuencia de amar, dar y recibir que llena de satisfacción, nos renueva y nos permite disfrutar. Querer tener la razón es evitar el sentimiento de equivocarse y el miedo al cambio. Puede convertirnos en víctimas, pues para demostrar que se tiene la razón nos herimos de algún modo para tener una prueba incontrovertible, por lo menos en el pensamiento, de la propia rectitud para poder ser feliz. Nos volvemos personas inflexibles apegadas a algo que no se quiere dejar, como alguna lealtad extraordinariamente pesada que ignora la verdad en aras de tener la razón. Puede ser una actitud de resistencia por miedo al conflicto con la autoridad y, como cualquier actitud negativa, conduce a la infelicidad. La persona se vuelve agria y amargada en lugar de generosa y amable.

Ojalá haya llegado el momento de evaluar nuestra vida y de transformar lo que nos impide ser felices. Si podemos admitir nuestros errores y aceptar la responsabilidad de los mismos, recuperaremos el atractivo que se da con la honestidad, la tolerancia y volverá a fluir lo que de verdad nos hace felices: ser sensibles y reconocer la verdad, el respeto a los demás y la vida que genera un atractivo magnético para el amor, la amistad, el éxito y todas las cosas buenas de la vida. ¡Feliz año 2020!

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.