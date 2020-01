La pérdida, oportunidad de reflexión

La pérdida de un ser amado es una oportunidad significativa para reflexionar. En una situación de duelo muchas personas no se dan a la tarea de revisar su vida. La pérdida es un recordatorio y un alerta para vivir en un constante proceso de aprendizaje para vivir y morir. Lo dice San Agustín “el hombre desde el instante de su nacimiento, comienza a morir”.

Una enfermedad hace reflexionar en la finalidad de nuestra vida; llegar a la vejez es un indicio de que se morirá al darnos cuenta de que nuestras fuerzas disminuyen y esta disminución no tiene otro fin que la muerte. Otro indicio del morir es el retiro o la jubilación del trabajo que para algunos significa una manera de muerte, sin pensar que todavía hay mucho que se puede aportar.

Para otros, algo muere cuando ya no se tiene “éxito” en el trabajo. Trabajar ya ni siquiera es un consuelo, porque la ilusión de una vida exitosa ya no existe más. En estas situaciones se considera que “en la vida no se muere uno de golpe, el hombre se apaga de poco a poco, pedazo a pedazo”.

Cada adiós es, también, morir un poco. Como cuando los hijos se van del hogar. Pero de todos los adioses ninguno hay como el que ocurre cuando nos los arrebata la muerte. Yo creo que es el mayor dolor que se puede experimentar.

San Agustín cuando murió su amigo más querido dijo: “Todo no era más que muerte… dichoso aquel que haya dicho de su amigo que fue como la mitad de su alma”, porque si un ser amado muere, también muere algo en nosotros. Y tenemos la impresión de que todo sabe a muerte porque la vida misma perdió su sabor.

Los filósofos no solo han reflexionado acerca de la presencia de la muerte en medio de la vida, sino también sobre el significado de la muerte para el autodesarrollo del hombre, ya que la muerte es el más fuerte impulso para reflexionar sobre la vida. La filosofía cristiana dice: “Tener presente a la muerte permite apreciar el verdadero valor de las cosas y de la vida humana, hace que el hombre sepa de la vida presente objetivamente y sin miedo”.

La certeza de que la muerte nos llega a todos relativiza todo lo terrenal: nuestras posesiones, éxitos, apegos, y nos obliga a vivir con más consciencia el momento actual y no dejar todo para más tarde.

Entiendo la muerte para llegar a entender la vida según el espíritu de Jesús. “En verdad os digo: si no cae el grano de trigo sobre la tierra y muere, se queda solo.

Pero si muere, produce mucho fruto” (Jn12,24). Lo que vale como ley de la vida espiritual, la psicología la descubre como ley fundamental de la vida, que dice: “Solo va bien la vida si se la deja fluir”, donde fluir significa fluir hacia Dios y a través del prójimo en SOLIDARIDAD Y AMOR.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.