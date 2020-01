La riqueza natural es la mayor de las riquezas. Nacemos con nuestros propios recursos y la tarea es conocer y reconocer esas riquezas y desarrollarlas para saborear su valor y compartirlas. Felicidad es ser uno mismo en comunión con el universo. Ser yo, ser humano, es vivir plena y armoniosamente con mi cuerpo, mi sensibilidad, mi mente… y con la profundidad de mi corazón y de mi espíritu.

Saborear la alegría de mi cuerpo, estar [email protected] de él, de apreciarlo y tratarlo con bondad; expresarme con comodidad, tocar con placer y respeto a las personas, mirar con asombro, escuchar con atención, hablar con sencillez y, por encima de todo, respirar la naturaleza profundamente. “Mi cuerpo es donde se expresa toda mi vida”. Es un gran regalo del Creador.

Saborear la alegría de mi sensibilidad al sentir la variedad de emociones llenas de matices. Se presentan según las diferentes situaciones, con la intensidad propia a mi realidad del momento. Saborear la alegría de mi mente, ya que tengo el poder de guiar mi vida. Cultivar mis dones (riquezas) naturales que tienen sus raíces en lo más hondo de mi ser y se manifiestan a través de mi sensibilidad en mi cuerpo. Saborear la alegría de lo más íntimo y profundo de mi corazón, al sentir la vida que ha crecido y sigue creciendo. Yo soy un ser humano en proceso, cada vez más consciente de mi crecimiento y desarrollo. Esto es AMARME.

Sin embargo, hay personas que no reflejan esta alegría de vivir. Están tristes por no ser ellos mismos y no hacer contacto con su grandeza y expresarla. Sus heridas son profundas. Quizá no lo saben, pues están adormecidos por anestésicos personales y sociales que pueden ser la actividad desbordante y/o frenética, una carrera eficaz y lucrativa… pero, en algunos casos, todo ello puede ser una bella fachada que oculte un gran vacío interior. Estas “huidas” desarrollan el propio potencial para llegar al éxito, al dinero, al poder, pero el precio es el agotamiento y la pérdida de valores más profundos como el respeto, la honestidad, el bienestar de los más cercanos y la gratuidad del AMOR.

Entre las huidas extremas pueden aparecer: la psicosis y el suicidio. Toda forma de huida altera la salud física y psicológica. Es el rechazo de reconocer y afrontar la realidad.

Hay que revisar nuestro estilo de vida y ver si estamos “despiertos” afrontando la vida con nuestros recursos naturales como seres humanos. Pensar si el costo que se está pagando por lo que vemos como beneficio nos da calidad de vida, o lastimamos a los que amamos. La verdad aparece al alumbrar la realidad de nuestro interior.

Al hacer un alto a tiempo, tal vez, cambiemos el rumbo para disfrutar esta travesía y llegar a puerto seguro.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.