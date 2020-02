La mejor manera de capturar momentos es prestar atención.- Jon Kabat-Zinn, médico investigador

Es sabiduría no andar a medias; miramos hacia atrás mientras avanzamos, pensando en el ayer cuando planeamos el mañana, lamentamos lo que no hicimos, estamos seguros de lo que queremos; no disfrutamos lo que tenemos, porque pensamos en lo que no tenemos y claro, tampoco disfrutamos lo que no tenemos porque sencillamente no existe. Nos quejamos de que la vida es dura; con ello contribuimos a hacérnosla más difícil. ¡Qué contradicciones!

Sin embargo, la vida es como un rompecabezas: se compone de etapas largas o breves. Todas son importantes. Hay que vivirlas en su sentido y profundidad del momento. En cada situación aparecen las piezas para armar el “rompecabezas” de nuestra biografía. Ninguna pieza está de más, son las precisas; juntas forman nuestra vida. Cada situación, cada evento diario es una pieza que encaja para el paisaje final. Su relación es íntima porque gracias a sus bordes y colores, sus dibujos incompletos ocupan el sitio que les corresponde. Existe el peligro de mezclarlas, querer que encajen a la fuerza donde no corresponden; a veces se pierden por la sombra del pasado o por la inquietud del futuro.

Olvidamos que ante la infinidad de situaciones con frecuencia perdemos el rumbo. Vivimos a medias sin entrar y salir completamente de ninguna. A tientas, montados entre dos momentos grandes o pequeños se confunden el presente, pasado y futuro. Así, desayunamos leyendo el periódico, cenamos viendo la televisión, conducimos mirando el reloj o, lo que es peor, usando el celular. Trabajando, pensamos en casa; volvemos a casa pensando en el trabajo; contestamos sin escuchar, hablamos a uno mirando a otro… siempre divididos, aquí y allá. No es extraño que nos quede el sabor dudoso de hacerlo todo a medias, de no entregarnos al todo o nada.

Basta de estar entre varias situaciones a la vez. Hay que ordenar la mente. No se trata de salir precipitados, incompletos, impulsados por las prisas. Hay que salir completamente antes de entrar a otro quehacer. Hay que respetar los ritmos de la vida. Todo tiene su tiempo y su momento. Que hoy sea solamente ¡hoy! Hay que estar atentos al peligro de que el hoy sea vivido como ayer o que el futuro domine la atención del momento.

El hoy, si no es hoy, no es nada. Ojalá que el camino de nuestra vida tenga una dirección definida. Saber en dónde estamos y a dónde vamos. Que no se disperse el interés. Buscar consciencia respecto al momento que se está viviendo. Es necesario saber entrar y saber salir. Entrar y salir de una situación antes de pasar a otra es respetar el ritmo de la vida.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.