El ser humano cambia y evoluciona, por lo que no hay modelos rígidos y eternos sino flexibles. Hay principios morales y acuerdos que ayudan para vivir y comunicarnos. Un buen estilo de comunicación puede ser repetido para lograr el encuentro y la cercanía interpersonal. Un principio moral puede llevar a la decisión de no enjuiciar a las personas sino únicamente acerca de sus conductas. Por ejemplo: “Yo te amo a ti y te valoro pero me molesta que me hayas mentido…”. Al expresarse así, se afirma el valor de la persona. Se descalifica la acción mas no a la persona.

Otro acuerdo para una mejor comunicación puede ser hablar en un canal para expresar los sentimientos, lo que propicia el diálogo, y otro canal para comunicar ideas, acuerdos, opiniones que pueden llevar a discusiones. Hay que tener muy clara la diferencia entre una comunicación y la otra. Una cosa es hablar de mis sentimientos, como “me siento triste”, y otra es expresar ideas y opiniones. Al hablar de sentimientos nos da un espacio de seguridad porque lo que sentimos no está a discusión. Puede darse un diálogo donde no hay ganador o perdedor.

La comunicación de ideas y opiniones puede generar una discusión. Un gran peligro es que los juicios se “cuelan” al campo de los sentimientos y nos lastimamos uno al otro. Es una tarea importante de las parejas tomar acuerdos para conservar la relación.

Zilbergeld (psicólogo) menciona algunos pretextos del varón para no hablar, por ejemplo, de la sexualidad:

1) Es mejor la comunicación no verbal. Prefiero el lenguaje corporal. Una frase típica del hombre es: “Mi mujer sabe que la quiero, ¿para qué se lo digo?”.

2) Evitan la inseguridad en el silencio, ya que al hablar se revela la intimidad, surgen los miedos y la vulnerabilidad.

3) El varón suele creer que al expresar verbalmente lo que le gusta (caricias, etc.) puede parecer egoísta.

Personalmente creo que estos puntos no son exclusivos del varón. También se dan en la mujer. Es imposible que en una relación no existan sentimientos difíciles de expresar. No se tiene que avergonzar al compañ[email protected] al decirle cómo nos afecta lo que dice o hace, ej.: “Me molesta mucho que hables de tu [email protected], pienso y siento que me comparas. Me sentiría mejor si lo evitaras”.

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL tiene mucha riqueza y está muy bien como complemento, pero no como sustituto de la COMUNICACIÓN VERBAL. Hay experiencias y emociones que no se pueden expresar con palabras. Se necesitan gestos, miradas, silencios… porque ¿cómo decirle al compañ[email protected] la ternura que siento?

Al tomar en cuenta estos elementos en la comunicación de pareja hay mayores posibilidades de que esta toma de consciencia aporte una mejor comunicación para crecer juntos.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.