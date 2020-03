No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra.- Gandhi

En las relaciones interpersonales es donde el “yo social” se manifiesta. Nadie se realiza solo, sino a través de otros y del medio en el que vive. Sin esto, no habría espejo, reflejo ni cómo considerar otra forma de la realidad.

Es más fácil ver las fallas ajenas y culpar al otro que ver las nuestras. Según tú y yo nos amemos cada uno, así serán nuestras relaciones con los demás. En todas las religiones y filosofías se enseña: “Ama al prójimo como a ti mismo”, “Haz con los otros lo que quieras para ti”. Es en respuestas y actitudes como se va conociendo a la persona: a través de todos los roles o papeles que vive y cómo los vive. Solo así podemos ir descubriendo, conociendo, aceptando, respetándonos a nosotros mismos y a los demás. Esto nos permite crecer. Es doloroso pensar que hay personas que mueren sin darse cuenta de sus talentos, sin descubrirlos e incrementarlos. Según sea la autoestima de una persona, así será la imagen que tenga de sí misma: su comunicación abierta, cerrada, consciente o inconsciente, positiva o negativa. Así percibirá a los demás.

La persona que se valora está consciente de su proceso. Está tan ocupada en sí misma, de lo que sale de sí, de ir escogiendo y “quedando bien” consigo misma, que no tiene tiempo de fijarse en los errores de los demás y mejora los diferentes ambientes donde se encuentra. En resumen: “El hombre es en el otro, a través del otro”. Fracasará en sus relaciones si no tiene buenas relaciones consigo mismo.

Es necesario reconocer lo que uno trae consigo como: temores, alegrías, dudas, sentimientos, etc., haciéndose responsable de ello para que no interfiera en las relaciones con los demás. El autorrespeto es entender las propias necesidades y valores para satisfacerlas y vivirlas. Se pueden expresar y manejar los sentimientos y emociones sin hacerse ni hacer daño, ni culpar y culparse al buscar y valorar todo lo que nos lleve a sentirnos personas orgullosas de nosotros mismos. Dice el Dr. Elkins: “La autoestima es un silencioso respeto por uno mismo”. Solo en el autorrespeto se podrá entender y, tal vez, atender las necesidades y valores de los demás; no se hará daño, no se juzgará ni culpará. Se puede ejercer esta manera de ser cuando valoramos las propias necesidades y valores, ya que como uno tiene los suyos y los llena y vive, así los otros tienen los propios.

Recordemos: todos tenemos actitudes buenas y no tan buenas, debilidades y fortalezas. Ningún ser humano es perfecto. Siempre habrá alguien mejor o peor que nosotros, por esto no hay que compararse. Se puede mejorar e ir logrando lo que se quiere. No se es mejor o peor, tan solo se es ¡diferente!. ¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.