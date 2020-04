Hay que reconocer que cada quien tiene que buscar, encontrar y recorrer el camino de su propia vida, su propia evolución y desarrollo. Es necesario aprender lo esencial y dejar de perseguir lo que no lo es. Muchas veces la mente nos engaña y distorsiona la realidad y le damos importancia a lo que NO la tiene. Solo en cuanto vamos aprendiendo y corrigiendo errores una y otra vez, aprovechando la dinámica de la vida, ésta se convierte en la maestra que nos enseña cómo vivir mejor. Nos enseña: humildad, paciencia, compasión, fortaleza interior, generosidad, tolerancia, en una palabra, nos enseña a AMARNOS y a AMAR a los demás y a la vida.

Tenemos un don extraordinario que es el discernimiento para ver con más claridad y profundidad. No hay mejor maestra que la vida; nos enseña a cada momento si estamos atentos y perceptivos. Limpiar la mente vieja y sus condicionamientos y tratar seriamente de vivir cada momento como nuevo porque de verdad lo es. Así, aun lo más cotidiano es nuevo y hay que verlo tal como es AHORA para seguir aprendiendo. Estar más vivos, añadir vida a la vida. Vigilantes en cada momento, atentos, sin tensionarse. Cada momento cuenta. No se recupera. Cada instante encierra un mensaje.

Jesús dijo: “Vengan y miren”, “quien tenga ojos que vea, quien tenga oídos que oiga”. No dijo: “Ven y espera”, “Ven e imagina”, sino simple y llanamente “Ven y mira”, “Ven y oye”. Mira lo que es, percibe y aprende, renueva tu mente a cada momento, desarrolla la comprensión profunda, o sea, ¡conéctate!, porque al conectar se tiene otra forma de conocer y experimentar.

La vida será una gran maestra si estamos abiertos para aprender de ella. Hay que aprender a “hacer” y a “dejar de hacer”; a equilibrar entre la acción y la quietud, estar en el exterior y en nuestro interior. Si se vive solo hacia afuera y no entramos al interior, el aprendizaje no se da o se retrasa. Por eso es tan esencial el contacto con nuestro mundo interior, hacer pausas, darle tiempo al tiempo. Si no se vive con cierta calma, apreciando cada momento, aprendiendo, al final de la vida se vuelve una carrera sin sentido, donde hay un desgaste inútil.

Nadie puede negar que en la vida nos hemos encontrado con situaciones sorpresivas, inesperadas, muy poco fáciles, que nos desequilibran. Sin embargo, aprendemos a reequilibrarnos, conectando con nuestro yo profundo, con nuestra esencia con todo el ser, para no perder la armonía, la cordura ni dejar que la consciencia se obnubile y nos robe la certeza, la confianza de que existe un Ser Superior, el Creador que siempre quiere el BIEN para nosotros, aunque a veces no sea fácil distinguirlo: “Escribe derecho en renglones torcidos”. Ahí es donde entran la esperanza y la fe. Todo está bien en Su Presencia Divina.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.