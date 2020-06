Los acontecimientos de la vida nos interpelan…

Lo que pasa, lo que nos ocurre no nos deja indiferentes… nos pide una respuesta. La actual pandemia y sus consecuencias, las imágenes en TV y las redes sociales, alguna enfermedad que nos aqueja, todas nos reclaman una respuesta y de alguna manera orientan el actuar en nuestra vida.

Lo que nos pasa nos llama a responder. La respuesta será ponernos en acción ante ese hecho o necesidad. Sin quejarse. Está en nosotros dar una respuesta inteligente y responsable. Vivimos en comunidad. Me cuido y te cuido.

Para una mejor respuesta hay que modificar ideas, hábitos, sentimientos ante el familiar, él/la compañera de vida, los hijos, el vecino. Está en juego la vida. La respuesta adecuada, responsable, no es cambiar lo inmodificable sino cambiar nuestras expectativas y sentimientos siendo pacientes, tolerantes y respetuosos por el propio bien y el del otro.

Ante lo inevitable: la aceptación creativa (no la resignación). Cuando algo no podemos controlar, nos limita pero también nos da posibilidad de crecer y madurar.

Hay hechos, sucesos y circunstancias que son muy elocuentes y nos “llaman” fuertemente. C.G. Jung (psiquiatra) le ha llamado “sincronicidades” al conjunto de sucesos y hechos que se presentan en un determinado periodo de tiempo, aparentemente sin conexión alguna, pero importantes en su conjunto, inesperados e inusuales: el encuentro con alguien, una noticia de epidemia de una mortal enfermedad en un país lejano, sin pensar que nos llegará, etc. Algunos a esta situación le llaman, desde una perspectiva de fe, “providencial”, que no necesariamente significa que sea agradable. Son sucesos imprevisibles, de gran impacto emocional y que nos fuerzan a un cambio de vida. Demuestran una vez más que no podemos controlar todo, que somos perecederos y frágiles.

Siempre hay una salida, como alguna investigación científica para resolver esta situación catastrófica. Sólo quienes estén atentos al fluir de la vida recibirán el don de la esperanza cada día, como un tesoro, un regalo maravilloso. Quien no espera lo inesperado no lo encontrará, pero, si lo espera, el tiempo ordinario medible -Kronos- se convertirá en tiempo de Gracia – Kayrós-, de algo benéfico. Para lo que vivimos ahora, el ataque de un enemigo invisible, letal, son muy importantes los cuidados que se nos indican. Hay que ser dóciles y obedientes. Es profundamente significativa la “llamada” a gritos a toda la humanidad. Nos está hablando para revisar y encontrar una manera de ser mejores personas. Tomar consciencia para respetar la naturaleza y seguir el MANDATO divino (no es una sugerencia): “Amaos los unos a los otros”… sólo así viviremos como seres humanos sin destruir ni destruirnos: en ¡Amor y Paz!

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.