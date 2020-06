Hay que tener la paciencia como compañera inseparable.- San Juan Bosco

La paciencia es una palabra que en sí misma lleva su cabal significado: “Ciencia de la paz”. Es una de las cualidades humanas que más contribuye a crearse una personalidad y manera de vivir plácida y afectuosa. Cuanto más pacientes seamos, más fácil será aceptar las diversas situaciones, retos y personas con las que tratamos tal y como se presentan, en lugar de pensar e insistir en que tienen que ser como a uno le gustaría o “espera” que sean.

Sin paciencia la vida resulta extremadamente frustrante. Se siente la persona fastidiada, molesta e irritada con facilidad. Hacerse paciente implica abrir mente y corazón al momento presente, a pesar de que no nos guste. Podría ser un buen momento para respirar inhalando consciente y profundamente y exhalando lentamente. Es una oportunidad para recordarse a uno mismo que esta o aquella situación va “a pasar”, va a cambiar, va a mejorar y esto es relativizar las cosas y situaciones potencialmente frustrantes. Si lo hacemos, la situación poco agradable descubriremos que de alguna manera se pasa mucho mejor, como la actual reclusión y ayuno social debido a la pandemia que padecemos actualmente en todo el mundo.

La paciencia es una cualidad del corazón que se puede reforzar muchísimo con la práctica consciente. La vida misma es realmente el aula de clase donde se puede aprender y practicar esa asignatura tan necesaria e importante. Generalmente todos tenemos la capacidad de desarrollar la paciencia y a medida que pasa el tiempo, practicándola de poco en poco con constancia, es posible convertirse en una persona paciente. Se conserva la serenidad y se puede, con calma aunque con firmeza, dirigir el propio comportamiento e influir en el de los otros con mayor eficacia que estando molestos y ansiosos. Esto pasa porque actitudes y sentimientos a menudo se contagian.

Ser paciente nos permite experimentar el sentido de la perspectiva. Me puedo dar cuenta, incluso en medio de una situación poco fácil, que no es una “cuestión de vida o muerte” sino un obstáculo, un reto en el camino que hay que afrontar para superarlo. Sin la paciencia, la misma circunstancia puede convertirse en una “tremenda emergencia”, con gritos, frustración, sentimientos y heridas al pensar en “lo injusta que es la vida” y/o en “la mala voluntad y envidia de los otros”, etc., resultando además en presión sanguínea alta que puede resultar fatal. La verdad es que todo eso no vale la pena.

Cuando pensamos en lo anterior, caemos en cuenta de que preferimos la salud a la enfermedad. Hay que aprender a ser más pacientes para NO “sufrir por pequeñeces”. Es una manera fantástica para vivir más y mejor en todo sentido. Pruébalo y verás.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.