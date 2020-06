¿Cómo quieres ver el sol naciente si siempre estás mirando hacia el poniente?- Dicho japonés

Una característica de la persona neurótica es querer obsesivamente que TODO sea y esté perfecto. En esencia, significa estar constantemente alerta a buscar y encontrar defectos en cosas, personas, en el trabajo propio y en el de otros. Puede confundirse con ser una “persona ordenada, meticulosa, higiénica, limpia” y claro, tremendamente critica inspeccionando el hacer y quehacer propio y… el de los demás y señalándoselos.

Esta manera obsesiva nos aleja de los demás y también nos hace sentir mal. No es vida. Es encontrar fallas y defectos e intentar arreglar o reparar lo que no es “perfecto” hasta en las personas con las que nos relacionamos. Martirio para el cónyuge, hij@s, empleados, compañeros de trabajo, etc.

Así, en lugar de lograr apreciar las relaciones que tenemos, el intento de lograr “la perfección” se termina pensando que la vida no es tan buena como debía de ser, que NADA ni NADIE es lo bastante bueno tal y como es y actúa, por lo que se mete a “corregir” vidas ajenas. Obviamente, un comentario discreto, ocasional, en una crítica constructiva, es casi siempre bienvenido.

En mi experiencia terapéutica, con muchas parejas, hay muy pocas que no refieran que su compañer@ pretende que sea “perfect@” en su ser y en su hacer.

El hecho de que alguien intente que otro ser humano sea “perfecto” delata su tendencia a criticar. Si se tiende a que las relaciones o ciertos aspectos de la vida sean perfectos, piensa para convencerte de que es algo imposible, que no le hace ningún bien a uno ni a los otros. De tal modo que, cuando te descubras volviendo a tu vieja costumbre, detente y cierra la boca. Cuanto menos sea la frecuencia con que te desgastes buscando imperfecciones en tu pareja o amig@s caerás en cuenta de lo fantástica que es la vida, tu vida, y que, si quieres, la puedes mejorar sin exigirte ser perfect@. La mente deja de concentrarse en el comportamiento negativo y extraño (para uno) de otras personas y sí a respetar y fijarse en tantas cosas positivas y cualidades que toda persona tiene.

No sugiero con esto que ya no nos irritemos nunca, pero sin duda sucederá con mucha menor frecuencia que antes. Cada mañana al despertar es muy bueno respirar profundamente unas cuantas veces y preguntarse: ¿Quién lleva las riendas de mi ser y quehacer? o sea de mi vida y si dices: ¡yo! orientarás la mente hacia lo bueno y positivo de la vida y de las personas con quienes se tenga el privilegio de convivir y tratar en la diversidad de ambientes y situaciones donde nos desarrollemos a lo largo de ese día… ¡sólo por hoy! Así se logra poco a poco vivir ¡mucho mejor!

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir!