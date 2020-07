Te necesito por eso digo que te amo.- Anónimo

Cuando parece que tenemos el corazón roto porque hemos perdido a alguien, la mayoría de nosotros utiliza el sufrimiento como medida de nuestro amor. Sin embargo, eso no es así, porque amar no duele. El verdadero amor no se vive en dependencia sino en libertad. El amor es el sentimiento más bello y profundo que resulta en acciones de bondad, solidaridad, compasión y afecto. Se pueden superar la ira y el miedo; limpiar celos, resentimientos y se es capaz de perdonar. Inicia amándose a sí mismo para irradiarlo a los demás.

Por otro lado, todos tenemos necesidades en esta vida, en este mundo. Nuestro nivel de madurez es, en realidad, el nivel en el que manejamos y llenamos nuestras necesidades de: “Autoconservación, del manejo de miedos, de ser amados; de ser admirados y respetados para así poder desarrollar nuestras potencialidades”. Las formas inmaduras para llenar dichas necesidades incluyen: la ira, el dolor, el chantaje emocional, la venganza, la indulgencia, la adicción, la dependencia, la soberbia, la queja, la disociación, la manipulación, el control, la lucha por el poder, etc., cualquiera de estas maneras exige atención y son para que parezca que somos “especiales” intentando ser más y/o tener más que los demás. Con inteligencia y autonomía podemos atender nuestras necesidades sabiamente por medio de la comunicación asertiva, la franqueza y la sensibilidad que nos permiten seguir evolucionando y creciendo como personas. Hay que celebrar el amor y los regalos que se reciben mientras dura la relación.

Es importante saber que el sufrimiento no lo provoca el verdadero amor sino únicamente es una expresión de dependencia. Lo que sufre es el EGO porque el amor cuando se traduce en AMAR nunca quiere poseer a las personas. El verdadero amor y la plenitud no exigen nada del otro.

Una prueba verdadera de amor, si amamos a alguien lo suficiente, es dejarle ir con paz. El amor es una bendición que aumenta constantemente, no aprisiona, no desea poseer al ser amado y retenerlo contra su voluntad. Se necesita valor y confianza para dejar marchar a alguien (puede ser por muerte) y ese valor, esa confianza la da únicamente el amor auténtico.

Dejar marchar a alguien en amor también puede ser el valor de vivir en la verdad. Es posible que sea el mejor regalo que podemos dar y darnos cuando alguien que amamos se va. La vida fluye y hay que fluir con la vida para avanzar hasta el final. Hoy estamos vivos y la felicidad es una opción personal. Hoy tenemos la oportunidad de elegir entre AMAR o esclavizar, entre la felicidad o la neurosis. No sé tú, pero yo escojo AMAR y ser feliz.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.