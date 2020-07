Al analizar la causa del sufrimiento emocional podemos ver que se encuentra en el estado de “esclavitud interior”. Es la dependencia exagerada del propio estado afectivo.

Por esto es muy importante conocer la “libertad interior” y en qué consiste. Es la apertura hacia el mundo y a los demás en forma consciente, con una clara actitud de señorío ante situaciones y personas, con autonomía. Es la capacidad de regirse por uno mismo.

La apertura (estar abierto) es dejar espacio a las diferentes posibilidades de conducta ante alguna situación o suceso. Estar atentos a que la intensidad de los sentimientos negativos no bloquee dicha apertura. Le sigue el acercamiento consciente hacia los demás y al mundo en un acto voluntario y que evita responder ciegamente a los impulsos o a estados de ánimo. El señorío es la verdadera libertad para percibir con claridad que lo exterior no es lo que determina la propia conducta.

La libertad para actuar es la capacidad de decidir qué hacer, porqué, cómo y con qué. Es la elección del para qué, de los medios y de la forma de accionar. La libertad interior es la autonomía frente a los condicionamientos interiores o exteriores. La libertad exterior no garantiza la libertad interior. En países libres existen muchas personas esclavizadas por las adicciones, la amargura, los resentimientos, etc. Por otra parte, la falta de libertad exterior no impide que haya personas que vivan en una auténtica libertad interior. La autonomía frente a las presiones que se presenten.

Quien es interiormente libre sabe que la libertad absoluta, como la total independencia, no existe. Todos partimos de un temperamento, de una historia personal, de una cultura, de las relaciones y de interacciones ambientales que no dependen de la propia voluntad y, al aceptarlo con realismo, no se gastan inútilmente energías quejándose. No resuelve nada sino sufrir inútilmente.

Igualmente, no se puede negar el lugar donde se está, ni el tiempo en que se vive, porque no se pueden cambiar. Se reconoce que los otros tienen derecho a ser diferentes y seguirán siéndolo, aunque no se quiera reconocerlo.

Ante los propios errores y fracasos no se culpa a otros o a la mala suerte porque hay causas concretas como: ignorancia, imprevisión, falta de discernimiento o pretensión de imposibles, etc. Así se analizan medios, actitudes y conductas para alguna solución. Se aprende que los éxitos no vienen solos. Hay que esforzarse y trabajar duro para obtenerlos. Se es realista al aceptar que no se es el “centro del universo” ni perfecto.

Así se viven intensamente momentos de alegría, de cariño y de logro, ya que tienen sentido como fruto del propio esfuerzo. Esto es la libertad interior que evita sufrir inútilmente.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivi.