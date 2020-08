Vencerse a sí mismo para crecer es una hazaña tan grande que sólo quien es grande puede atreverse a Ejecutarla.- Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo y poeta español

En la cúspide del desarrollo humano está “la autorrealización”, en la base está “el autoconcepto” al que le siguen en forma ascendente “la autoimagen”, “la autovaloración”, “la autoestima” y la anhelada “autorrealización”. La forman y conforman: el amor, el crecimiento personal y compartir con los demás.

Amor no es un intercambio de favores. El ideal a perseguir es que sea incondicional, con los padres, la pareja, los hijos y la verdadera amistad. Entonces nace el interés en conocer sus necesidades, deseos y prioridades. Se reconocen las metas comunes, generalmente no en las formas mas sí en el fondo.

Este grado de amor nos lleva a una mayor comprensión, en un ambiente de respeto y mutua confianza. La relación más sublime se da cuando el amor se vuelve verbo, es decir, acción: AMAR. Te amo así como eres, aceptando lo que me agrada y también lo que no. Es la fuerza maravillosa, única, que nos da el sentido de vida. Tiene diversas maneras de manifestarse con los padres, la pareja, hijos, el trabajo, la naturaleza, con el prójimo… en fin, nos brinda la sensación de plenitud. El desarrollo, en todos sus aspectos, indica evolución. Si no crecemos, nos estancamos e invariablemente empieza la involución, o sea, se va hacia atrás. Pudiendo llegar el ser humano a lo más bajo y ruin.

En el universo TODO está hecho para crecer o transformarse. Me engaño cuando pienso que mi vida está completamente realizada. ¿En qué puedo prosperar? Tal vez sea en aprender a manejar mis emociones. ¿Cómo canalizar la ira, frente a los demás, los nervios, la depresión? ¿Qué hacer con los miedos, las desilusiones y frustraciones, con las manías? ¿O soy indulgente conmigo mism@ y hasta condescendiente?

El crecimiento de cada quién depende de cómo se va conociéndo a sí mism@. Crecimiento es desarrollar tu intuición, comprender la constante de tu vida, romper tus propios límites y ser más comprensiv@ y equilibrad@, mantener la paz en tu mente, disfrutar todo, aprender de cada relación; renovar tu concepto de valía interior y tu comunicación será más clara y sencilla. Cultivarse en cada situación para ser “el mejor YO que puedo ser”. El continuo encuentro con uno mismo renueva e impulsa nuestro crecimiento.

Es muy importante la CONTRIBUCIÓN: dar sin pedir nada a cambio. Cuando servimos amorosamente con tiempo o dinero sólo por la satisfacción de hacerlo, eso nos lleva a la plenitud de vida. Así, gozamos de la autorrealización verdadera que nos llena de sentido de vida, indispensable para vivir.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.