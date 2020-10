La vida es la cualidad que distingue a un ser vivo y en acción de uno muerto.- Ernesto J. Rage, escritor

Lo más valioso que tenemos es la vida. Hay que mirar y apreciar los milagros que suceden día a día. Tal vez la posibilidad de “escoger” la vida no es tan difícil como algunas personas se imaginan. Hay quienes no la eligen; van por ahí hablando de la desesperación, de lo miserable que es su vida y quejándose. La cuestión es que “cada quien tiene la responsabilidad de elegir y definir su propia vida”.

Me parece que hay personas que sienten miedo de la vida. Es una pena no vivir intensamente, plenamente. A veces puede dar miedo vivir la vida, no la vivimos, ni vemos, ni sentimos; ni nos arriesgamos, ni nos ocupamos en algo que verdaderamente queremos. La vida significa estar activamente involucrados en algo valioso para uno mismo y para otros. La vida es ir al corazón de las cosas, es ir más allá de uno mismo, ¡hasta las estrellas!

Cuando carecemos de algo es porque no nos hemos esforzado por ello. Está ahí y ¡es para ti! Podemos cambiar la desesperación por la esperanza.

Podemos llorar y también secarnos las lágrimas y sustituirlas por una sonrisa como el sol que brilla después de un aguacero.

Hay dos clases de fuerzas que actúan en el ser humano, las externas y las internas. Existen muy pocas posibilidades de controlar las externas, como los huracanes, los terremotos, las enfermedades y el dolor. Sin embargo, lo que realmente cuenta es la fuerza interior. ¿Cómo lo vivo? Si me vuelvo víctima y me hundo en la miseria o si le doy gracias a Dios por estar con vida y me alegra y entusiasma esforzarme y salir adelante porque cada uno de nosotros es un milagro viviente. Hay que mantener nuestra dignidad e integridad. Nadie puede humillarnos excepto nosotros mismos.

Los demás pueden vernos de diferentes maneras, pero cada uno sabe quién es y podemos repetir con orgullo, no con soberbia: “Yo soy yo”. Es una afirmación verdadera porque cada uno de nosotros vale mucho con una sola misión dada por el Creador: ¡amar! y poder decirnos con verdadera convicción: voy a descubrir lo que significa amar la vida. En cada uno de nosotros está hacerlo.

Recordando a Nikos Kazantzakis (filósofo y escritor): “Tienes un pincel, tienes los colores, pinta un paraíso y entra en él”. Elegir la vida es amar la oportunidad de vivir AHORA y desarrollar el potencial que se nos regaló y que tenemos en abundancia, ¡descubrámoslo! viviendo plenamente. Dios nos confirió inteligencia, libertad e identidad. Pasamos por la vida sólo una vez. Vivamos con entusiasmo, agradecidos y de buen humor.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir