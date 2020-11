La verdadera identidad se conoce cuando te encuentras a ti [email protected] Aprendemos a amar y agradecer al Creador su obra, ¡el universo! Con determinación hay que buscar nuestro propio yo, y liberarse del falso yo para encontrar la verdadera y propia identidad, desarrollar su grandeza y compartirla con todas las personas con quienes tenemos el privilegio de tratar.

Es importante cómo miramos a los demás, y me parece que la mayoría tendemos a ver sólo una parte. Por ej., hay quienes tienen cierto tartamudeo al hablar, el neurólogo lo considera como una falla neurológica; tal vez el psicólogo lo aprecia como un trauma que no ha sido tratado, etc. Se nos olvida considerar a la persona como un todo para no perder la perspectiva del conjunto de su potencial. A. Maslow dice: “Si la única herramienta de que dispones es un martillo tratarás todas las cosas como si fueran clavos”.

Al relacionarnos con las personas hay que ver el conjunto de sus diferentes elementos –visibles e invisibles-, ahí está el apasionante desafío de tratar con seres humanos y no con máquinas. ¿Cuáles serán algunos de los factores que nos impiden ver lo esencial en las personas y, tristemente, en uno mismo? En primer lugar, lo que hemos aprendido de niños, nuestra pobre capacidad de percepción, nuestra mente rígida, por lo que sólo vemos una pequeña parte de cosas y personas. Nuestro aprendizaje resulta muy limitado al igual que nuestra mente. Creemos que lo que percibimos como “realidad” es todo lo que hay cuando es sólo el comienzo. Así que en nuestro ignorante y limitado mundo creemos que no hay más que lo que vemos.

Consideramos nuestro ego como esencial, ese “YO” que creemos que nosotros construimos y no es así porque otros lo construyeron. Nos han dicho qué hacer y qué no hacer; lo que debería y lo que no debería ser, cómo movernos, cómo oler y cómo deberíamos hacer casi todo lo que hacemos. Es maravilloso lo que dicen en Oriente: “Deja tu ego en la mesa” para permitir entrar a nuevas percepciones. Ese “YO” levanta murallas para autoprotegerse y las llamamos “realidad”. Así que todo lo que no sea considerado real por ese yo no puede percibirse. Vamos por la vida: viendo lo que queremos ver, oyendo lo que queremos oír, lo que queremos oler y todo lo demás que existe permanece invisible.

En “LA KABALA” (obra de carácter místico, hebreo) dice: “El hombre debe percibir que NADA permanece sino que TODO está SIEMPRE convirtiéndose y cambiando. NADA queda inalterable. TODO nace, crece y muere. El hombre debe contemplar todas las cosas como evolución de otras, en una continua acción y reacción, flujo y reflujo, creación y destrucción, nacimiento y muerte. NADA es real y nada permanece sino el cambio”.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.