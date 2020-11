Este triángulo nefasto es como una transacción entre dos o más personas. Es un juego psicológico en el que quienes entran juegan irremediablemente uno de los papeles del triángulo: rescatador, perseguidor o víctima.

• El o la [email protected] actúa bajo el peso de la culpabilidad.

• El o la [email protected] actúa [email protected] por la agresividad.

• La víctima actúa por el resentimiento.

El perseguidor necesita una víctima para ejercer su poder. El/la [email protected] se siente [email protected] al estar cerca de un perseguidor. Para rescatar a la víctima y ser “el/la [email protected] del cuento”.

Quienes persiguen quieren “corregir” al mundo, “saben” lo correcto y lo que no, son jueces implacables que hieren con su mirada y destruyen con sus palabras. Persiguen poder y control de situaciones y personas. Deciden el bien y el mal, la verdad y la mentira. Quieren que los demás piensen, sientan y actúen como ellos y quien no lo haga será descalificado y castigado.

El rescatador quiere cuidar a todo el mundo. Siempre quiere ayudar a los demás en algo y así desvaloriza la capacidad de los otros. Piensan: ¿qué podré hacer por esta persona? Se adjudican problemas ajenos y no ven los propios. Las víctimas hacen de su vida una serie de incapacidades; la ven como el resultado de lo que otros hicieron para perjudicarlas. No se responsabilizan de sus actos. Se acongojan y quejan, pero sin su dolor NO pueden vivir. Ej., “tan [email protected] como soy, cómo me va a amar alguien”, “con la carga de mis papás, ¿cómo puedo hacer algo más?, etc. Son chantajistas y llevan cuenta de lo que otros “les han hecho”.

Si alguien les pregunta cómo es que aceptaron algo en contra de su voluntad, enseguida contestan: “Es que no podía negarme, qué pensarían de mí si no lo hago” o aquella frase con un olor de equivocada santidad: “Si mis hijos y mi marido están bien no importa, con que ellos estén felices me basta”.

Al convivir con una víctima, se termina con sentimientos de culpa por “los males” que le causaron. Los hijos de estas víctimas terminan llenos de miedos, jugando el mismo papel que tanto odiaron y siendo expertos manipuladores y resentidos con la vida.

Detrás de cada una de las personas que están en este triángulo existe un profundo miedo al desamor, al rechazo, a la crítica y al crecimiento personal. Miedo a vivir en libertad, a la felicidad y a la responsabilidad de VIVIR con plenitud. Cada quien es responsable de su actitud ante la vida. Reflexionemos acerca de nuestro comportamiento para no elegir el sufrimiento, la desesperación y la infelicidad. Tomemos consciencia de nuestro valor y dignidad. Como dijo el poeta: “Cada quien es arquitecto de su propio destino…”.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.