Lo más maravilloso que podemos experimentar es el misterio.- Albert Einsten

La vida nos ofrece pocas explicaciones. La existencia es frágil y cambiante. Es impredecible y llena de dudas, más por eso no tiene que ser negativa. Si conociéramos todo acerca de nuestra vida no tendríamos la creatividad ni el esfuerzo para hacer planes y lograr lo que imaginamos y queremos para nosotros y que redunda en el bienestar y avance de la humanidad.

La necesidad de bienestar y la duda nos aportan la posibilidad de la sorpresa, de la novedad si la tomamos como una influencia positiva para un continuo desarrollo. Así es que la incertidumbre es lo que hace emocionante el VIVIR. Qué sin sentido sería vivir si supiéramos con exactitud lo que sucederá mañana. Perderíamos el interés, dejaríamos de soñar, nos aburriríamos. Qué bueno que la vida siempre está llena de preguntas y nos muestra dramáticamente que no estamos seguros de nada, ni siquiera del momento siguiente.

Generalmente pensamos que si las personas, las situaciones y los resultados de nuestros esfuerzos fueran predecibles tendríamos paz y seguridad.

En realidad no existe ese estado ideal porque no existen la permanencia, ni la seguridad. NADA en este mundo es eterno. Todo es cambiante, precisamente es el proceso de la vida. Aún sabiendo lo inestable que es todo seguimos planeando, a veces, para meses e incluso años, por adelantado. Nos convertimos en planificadores profesionales. Hay alegría en planear y hasta la necesidad de hacerlo para “ilusoriamente” asegurar el futuro. Con mucha frecuencia las cosas no suceden como las habíamos previsto.

Las dudas y la incertidumbre nos empujan al encuentro de nuestras fuerzas y continuidad para el éxito. Tener dinero y bienes materiales, poder y títulos prestigiosos con la esperanza de adquirir cierta sensación de seguridad y reconocimiento, a veces, pensando que el dinero, la fama o “el poder” eliminarán nuestros miedos, temores y vacíos existenciales, pero no es así.

Cuando tenemos más riqueza, o la fama anhelada o creemos ser “todopoderosos”, vemos que siguen los miedos, soledades y vacíos y que aparecen nuevas ansiedades, dudas y desconfianzas.

La vida y el mundo seguirán siendo un misterio, un enigma por resolver y no hay otra alternativa que aceptar las cosas tal y como son.

Lo que sí es cierto: LA INCERTIDUMBRE. Así que para estar en pleno funcionamiento debemos estar dispuestos a aceptar tanto lo nuevo como lo viejo y sentirnos cómodos ante lo inesperado, saber y aceptar la falsa seguridad de lo previsto.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.