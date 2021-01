El ser humano no puede vivir en aislamiento total; necesitamos los estímulos del mundo físico y el trato con nuestros semejantes que llega a su máxima expresión cuando un “yo” se encuentra con un “tú”, sin máscaras y sin otra intención o interés que encontrarse como personas humanas. Esto es intimidad.

Intimar es la manifestación de uno mismo (sentimientos, ideas, intenciones, preocupaciones, etc.) con otra persona. Esto conlleva riesgos, no ser [email protected] en serio, que se burlen de uno, etc. Muchos hemos tenido la experiencia de la burla o de la falta de respeto por parte de otros cuando alguna vez expresamos lo que sentíamos o queríamos. Estas experiencias nos inducen a usar “máscaras”.

Sin embargo, seguimos necesitando una comunicación auténtica con otras personas. La necesidad de comunicación y la decisión de no arriesgarse a darse a conocer resulta en una “comunicación sin comunicarse” y se convierte en un “juego” que es una serie de transacciones repetitivas, superficialmente racionales, con una motivación oculta.

Son “juegos psicológicos” que se dan cuando queremos “algo”, como una recompensa emocional o sentimental. Ej., cuando se arma un escándalo con gritos y malos modos por algo que objetivamente no tiene importancia. En realidad, no se busca alguna solución sino desahogar y satisfacer un estado de ánimo. Se quiere hacer creer que la comunicación es real cuando lo que se quiere es alejarse o infundir miedo al otro.

Necesitamos intimar con algunas personas, sin máscaras y dispuestos a “ver” al otro y a “escucharlo”. Cuando no hay la voluntad de “desenmascararse” sólo existe la interrelación a través de “juegos”. Por ej., desde el punto de vista lógico se dan conductas totalmente ilógicas. Muchas parejas que dicen amarse se tratan con odio. Este juego (generalmente inconsciente) es para lograr el control, el poder sobre la persona a la que se dice “amar”.

Las máscaras consisten en alternar momentos románticos con momentos agresivos. Esta conducta errática e incongruente produce en la persona abusada, por un lado, la convicción de que sí la quieren y, como hay la necesidad de “los buenos momentos”, no quiere darse cuenta de que los momentos agresivos producen una progresiva desvalorización de si [email protected] Piensa: “Si él/ella puede ser tan encantandor/a, entonces YO tengo la culpa por algo que hago mal”.

Intimar es fruto de la “libertad interior” de la persona sin miedo a ser herida. Al vivir en libertad interior, aceptando nuestras fortalezas y debilidades, se es capaz de intimar que, también, nos permite distinguir (discernir) elementos y personas adecuadas para tener relaciones auténticas. No se puede intimar con cualquiera y en cualquier circunstancia.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.