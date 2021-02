La persona inteligente ni se queja ni echa culpas. ¡Actúa!- Anónimo

Todos estamos vinculados a estructuras políticas, económicas y sociales. Cuando se ataca a alguien por su condición física, su raza, su religión o su estrato social y no se hace nada para evitarlo o denunciarlo, se comete una falta muy grave: “pecado social”. Lo comete quien engendra, favorece o explota la iniquidad, pudiendo actuar para evitar, eliminar y denunciar ciertos males sociales y no lo hace por pereza, miedo y/o encubrimiento, complicidad o indiferencia.

¿Es mala la política? Sí lo es cuando NO se ocupa de las necesidades y derechos de los seres humanos. La política no se refiere sólo a los políticos porque su sustento es un conglomerado social. Todos estamos detrás de individuos que gobiernan las sociedades desde alcaldías, diputaciones, gobiernos nacionales o estatales. Qué fácil es quejarse de los políticos y culparlos de todo, pero ¡ojo!, independientemente de la ideología, sea de izquierda, centro o derecha, han sido elegidos democráticamente por nosotros. Hay excepciones como las dictaduras o “los pactos postelectorales”.

Los “políticos” recogen ideas, pensamientos, motivos, sueños y deseos de aquellos que representan. Ghandi decía: “Una política que no tiene principios sociales, éticos y morales no es política sino algo maligno”. Es un pecado social no exigir que los políticos sean concretos en las necesidades u objetivos, con plazos y puntos a realizar. Que respondan de su cumplimiento estando en funciones, y si es necesario, ante la justicia. Así, tendríamos una actuación política más justa, atendiendo al bien común. Con estas medidas, buscar las que sean sociales, solidarias, que atiendan al bien común, promoviendo la cohesión social y la educación. Que no se queden en promesas de campaña o se manipulen de acuerdo con intereses personales o de “grupos privilegiados” ambiciosos y sin integridad.

Nuevas medidas para nuevos tiempos en los que el bienestar y el progreso NO se valoren exclusivamente en dinero o en activos. Es un arduo camino pero si al hablar con amigos, familiares y círculos sociales nos unimos con la intención de hacer conciencia de que los partidos y los candidatos a puestos de gobierno ofrezcan un contrato de intenciones con la ciudadanía y no sólo palabras que se olvidan ya en el poder, la situación podría cambiar llevando un proceso de revisión, información y mejora continua. Estas ideas hacerlas llegar a partidos políticos y aspirantes a candidaturas. Compartirlas a través de las redes sociales, animando a que otros también lo hagan. Como ciudadanos responsables estamos comprometidos a actuar insistentemente y contagiar a otros sembrando ideas y acciones para el bien de sociedades y países. Construyamos un mundo justo y mejor para TODOS.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.