Mi pasado es un gran asesor. Puedo tomar de él lo que me hace más fuerte. No se trata de vivir atrapados en el pasado, porque impide vivir el “Ahora” y hacer un anteproyecto del futuro para cuando llegue, si es que llega, a ser un hoy.

Los rencores, los resentimientos, los remordimientos y las culpas son cadenas que terminan por hundirnos en un mar cada vez más profundo y obscuro. Revisar “viejas” creencias es indispensable para crecer y seguir adelante experimentando y aprendiendo. Una frase de Eleanor Roosevelt que tenía en su lugar de trabajo, como primera dama, en la Casa Blanca, durante la presidencia de su esposo Franklin Roosevelt, nos muestra un espíritu libre: “Nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento”. Víctor Frankl con su testimonio de vida como prisionero judío en los campos de concentración nazis en la II guerra mundial, demuestra que hasta el último momento de nuestra vida tenemos la libertad de escoger con qué actitud elegimos morir y decidimos vivir. Nos enseña cómo es un hombre libre.

Reconfortante es darse cuenta que, por difícil y molesto que haya sido el pasado, nuestra esencia permanece y alumbra el presente si así lo decidimos para seguir viviendo con nuevos bríos. Romper las cadenas del pasado nos devuelve la energía que necesitamos para vivir el hoy. Aprender de lo vivido hace surgir la experiencia y la sabiduría para empezar de nuevo con entusiasmo. Aceptar toda la responsabilidad de nuestras decisiones, acciones y respuestas emocionales en todas las situaciones de nuestra vida es lo que lleva a la madurez humana.

No quiero procurar la aceptación de los demás si el precio es desvalorizar mi persona para que me quieran y no me rechacen. Actuar en contra de nuestra persona hará que terminémonos odiándonos, sin rumbo y olvidando quiénes somos. ¡Cuidado!, así como se aprende a vivir con el hábito de ganar, también se aprende el hábito de perder.

Al fin de cuentas, cada uno es responsable de sus actitudes ante la vida. Nadie puede vivir la vida de otro ni por otro. No se puede vivir en una eterna “sala de espera” ej., “cuando pase esta crisis”, “cuando crezcan los hijos”, etc. Entonces, no es de extrañar sentirse llenos de angustia y con demasiadas cosas por hacer. No es evadir la realidad, ya que el conflicto es inevitable en la vida, sino considerar diferentes alternativas o caminos, que siempre los hay, para analizar y optar por el que mejor convenga.

Sin remordimientos se puede pensar con mayor claridad, con mejor juicio. Somos capaces de reconocer nuestros logros y éxitos para sentirnos [email protected], [email protected] por lo que sí hicimos bien; y para apreciarlo hay que tener el valor de vivir lo nuevo. Se requiere valor para vivir la vida aceptando y celebrando nuestras diferencias. Somos únicos, irrepetibles y muy valiosos. ¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.