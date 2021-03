Las esposas felices se suicidan a las seis.- Gabriel G. Márquez (1982)

En este escrito, García Márquez se refería a esas buenas señoras que a los 50 años de edad descubren que los hijos se han ido, que el marido ha hecho carrera y no las necesita como en los primeros tiempos, en los tiempos duros y, ante la sensación de vacío, se tiran por el balcón a la hora del solitario y melancólico crepúsculo.

Esto describe al prototipo de la mujer de otros tiempos, actualmente superado. Ahora, la mujer es TODO: esposas, amas de casa, madres, profesionistas realizadas, miembros de alguna asociación y amigas. Son mujeres exitosas en su profesión; se casan con el amor de su vida y se proponen, tal vez, tener 1 o 2 hijos. Sí, se escapan del “nido vacío” pero caen víctimas del síndrome de la “chica superpoderosa” que es la enfermedad de la modernidad.

Al llegar a casa, atienden la comida de la familia, ven que todo esté a punto, después a sentarse a la mesa para platicar del día con el esposo y de cómo les fue a los niños en la escuela. Mientras él descansa un rato y los chicos se preparan para las tareas escolares, ella lava los platos, ordena la cocina y se sienta a “descansar” para supervisar el estudio de los niños… y ¡ya! Solamente queda ver que los chicos se bañen, se laven los dientes, se pongan la pijama y a dormir. Al fin, un baño rápido y a la cama, agotada pero satisfecha por haber cumplido “muy bien” sus responsabilidades familiares. Mañana, el desayuno, el lunch, alistar a los hijos, arreglarse, llevar a los niños al colegio, para llegar a tiempo a su trabajo y… lo mismo. Sin olvidar la junta de padres de familia en la noche pues su marido tiene otro compromiso con sus amigos. Así pasan los años… sumándole la tensión económica para pagar la casa, el coche, etc.

Cambiando la profesión, el número de hijos u otras circunstancias, la vida de muchas mujeres actualmente se parece. Al comparar esa vida con la de las abuelas, se sienten afortunadas ya que tienen oportunidades que antes no tuvo la mujer: estudiar, trabajar fuera del hogar y generar ingresos; “hacer muchas más cosas” es realmente una ventaja. Como si “hacer más cosas” fuera sinónimo de felicidad. NO es así, porque, de tanto quehacer, no pueden disfrutar de casi nada, ni siquiera de lo que les gusta, el cansancio y el límite humano lo impiden. Lo único que se apetece es ¡dormir!.

“Todo lo que se sobrecarga resiste un tiempo pero luego se quiebra, y finalmente se rompe”. Ley de la física. Es bueno preguntarse si la vida tendrá que ser forzosamente así. ¡Claro que no!, se debe compartir con el cónyuge, con los hijos y así formar EQUIPO, logrando una vida familiar plena y armoniosa.

Recuerda que el síndrome de “chica superpoderosa” es maligno. Sólo habrá una mujer agotada e infeliz con su vida.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.