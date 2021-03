Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad.- Viktor E. Frankl. (psiquiátra y filósofo)

La incapacidad para las relaciones humanas honestas se debe a actitudes defensivas por miedo a que nuestros sentimientos o emociones queden al descubierto e inclusive nuestras debilidades e inseguridades.

Para lograr encuentros verdaderos es indispensable estar libre de miedos, entre ellos, a que se menoscabe la imagen ideal y a sufrir rechazo y/o abandono. Generalmente se da la manipulación a través de los sentimientos. En las relaciones afloran tanto sentimientos positivos como negativos. Uno de los juegos psicológicos bastante común es el chantaje.

Hay cuatro formas para manipular a las personas: chantaje “afectivo”, “la amenaza”, “la culpabilización” y la “gratificación”. Los tres primeros son crueles y negativos, el último puede ser positivo y se emplea en la educación para motivar la superación del sujeto. Puede ayudar a que al incentivar a la persona en cuestión alcance sus metas.

Comentaré la manipulación negativa. Se trata de una relación carente de honradez con el otro, no se le respeta, se le utiliza, ya sea consciente o inconscientemente. Claro que no se puede incriminar sólo al manipulador, también, a quien permite ser manipulado; muchas veces por sus carencias afectivas y falta de autoestima es que resulta en ser esclavizado por sus sentimientos. No es fiel a la verdad y carece de objetividad.

El chantaje afectivo lo permiten sujetos extremadamente sentimentales. El manipulador apela a sentimientos de amor y de cariño, y el manipulado cae para no sentirse culpable de no corresponderle. En realidad, es un condicionamiento recíproco, ej: “si me quieres, debes hacer…”, si ésto no resulta, usa la culpabilización: “si me dejas, me mato”. La otra forma es por amenazas. El manipulador promete castigos si no se hace lo que él/ella pide. El miedo se hace presente y la víctima cede.

La única manera de evitar el chantaje o manipulación es ser dueñ@ de los propios sentimientos. Darse cuenta de su dignidad y valía personal, ser [email protected], realista, ya que la manipulación se sostiene por dos argumentos inaceptables para una persona que aprecia su libertad y su autonomía, que evita la falsedad y la dependencia ciega de sus sentimientos.

La persona libre es fiel a la verdad y ante los chantajes no cede porque sabe que “cada quien es responsable de sus actos” y dice: “si tú quieres actuar así, hazlo. Es tu responsabilidad”. Es fiel a la verdad y lo que expresa no es otra cosa que la verdad.

Nunca más permitamos ser manipulador ni manipulado.

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.