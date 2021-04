“La vida se vive hacia adelante y se comprende hacia atrás”. Kierkegaard

Tiempo de cosecha respecto a la vida, quiere decir que puedo mirar en retrospectiva mi vida para ver mis logros; la familia que fundé y de la que me siento [email protected] viendo cómo se hace cada vez más numerosa. Me doy cuenta que la palabra cosecha significa ante todo que nos hemos transformado en fruto y encontrado nuestra verdadera esencia.

Siempre se han celebrado ¨fiestas de la cosecha” para exhibir los nuevos frutos. De manera parecida, en la edad madura puede ser el tiempo de saborear lo que ha madurado entre nosotros. En estas edades ya no se trata de “conseguir algo” sino de “ser alguien”. Yo no soy “alguien” por gozar de prestigio, de bienes materiales, ni por recibir elogios. Yo soy, sencillamente cuando soy yo [email protected] sin segundas intenciones, sin necesidad de estar en primer plano…me basta con encontrarme a mi [email protected], ser, sencillamente Yo.

El camino para llegar a mí [email protected] es largo. Bien sé que no he llegado a la meta y sin embargo, sin concluir mi historia, en esta etapa de mi vida, puedo ver quien soy ahora. Toda mi historia me pertenece, logros y fracasos. TODO HA CONTRIBUIDO A CREAR EN MI LA PERSONA QUE SOY AHORA.

Me doy cuenta que ahora lo más importante es llegar a descubrir mi propia individualidad a través de la historia de mi vida desde los sueños de mi niñez. Cuanto más descubro mi individualidad, tanto más le doy gracias al Creador por mi vida y con mayor intensidad vivo el tiempo y frutos de mi cosecha, tiempo de recolección de los frutos de mi vida y que si los comparto, tal vez, pueda endulzar también la vida de otros.

Asumir y soltar son rasgos fundamentales de la vida. Son imprescindibles para una vida plena. SOLTAR lo que se ha ASUMIDO, lo que se reconoce que uno ha hecho y vivido. Entonces, asumir quiere decir que acepto mi pasado tal como ha sido. Estar preguntándome que hubiera sucedido si…son preguntas inútiles.

Mi vida ha transcurrido exactamente como ha sido. Es un hecho que tengo que aceptar. Sea cual sea mi pasado, a través de mi historia, he llegado a ser él/la que soy ahora y me acepto así. Renuncio a reprocharme y criticarme por ser como soy; dejar de una vez y para siempre de darle vueltas al pasado y me acepto ¡así! .

Por eso, asumir y soltar son dos pasos consecutivos y de encuentro. Al dejar de reprocharme aprendo a aceptarme y dejo de estar [email protected] por el pasado. Ahora vivo en el presente. Estoy [email protected] a todas las ofertas que surgen y su novedad.

Los parámetros para valorar nuestra vida, pueden ser: ¿He sido yo una bendición para alguien?, ¿A quiénes he prestado mi ayuda?, ¿A quién he tratado amablemente?, ¿Qué valores he vivido?, ¿Qué he transmitido con mi vida?

Al vivir una vida auténtica, la vida tiene sentido y quedan grabadas en este mundo, las huellas personales. ¡Ánimo! hay que aprender a vivir.