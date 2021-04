De buenos propósitos está empedrado el camino al infierno. Refrán popular

Todos los días muchas personas nos fijamos objetivos, sobre todo lo que vamos a hacer en el día o en un determinado lapso. Muchos se fijan objetivos y buenos propósitos desde el día anterior y dicen: Mañana haré ejercicio, mañana estudio, mañana empiezo mi dieta, mañana me inscribo en la facultad, mañana termino aquel pendiente que he ido dejando. Se llaman “los hombres y mujeres del mañana” porque todo lo dejan para mañana.

Al planear sus actividades, los planes son maravillosos, lástima que sólo quedan en ¡propósitos! Porque a la mañana siguiente, cuando se dispone a hacer ejercicio oye una vocecita que le dice “quédate un poco más en la cama, no te levantes…Sólo 10 minutos más”. Y así, otro pretexto. Total, que se levanta igual de tarde que siempre, no hace ejercicio, se baña rápido, medio desayuna y se va corriendo al trabajo. Al llegar a la oficina se propone acabar el pendiente que ha dejado por mucho y, se dice “primero haré lo que me gusta y lo demás para después, me aburre y ni lo sé hacer bien. Lo haré después y, ahí se queda aquel pendiente.

Al final de la jornada, quedó en ir a inscribirse a la escuela pero la vocecita muy persuasiva dice “Estás muy cansado, no pasa nada si lo haces mañana. Además, les prometiste a tus hijos jugar un rato con ellos”. Pero ¡ah! hoy concluye el torneo de tenis de Wimbledon y eso, no lo podré ver mañana…a los chicos, sí y, se emboba con la TV, luego a cenar…, hoy empiezo mi dieta pero estos antojitos que están en la mesa y el pan casero, no lo puedo despreciar. Total, mañana sí me pongo a dieta. Lo dicen tan seguros, que hasta se lo creen. Al final del día, se tiene un remordimiento por lo no cumplido y se prometen formalmente que al día siguiente si lo harán, mas al final siempre existirá en la vida de estas personas, la palabra: MAÑANA.

Esta falta de voluntad hunde en la mediocridad e impide progresar en salud, conocimiento, en la familia…y, el tiempo NO se detiene. Por eso hay que recordar la frase“Dejar de crecer, es empezar a morir”. Hay que aplicarnos una inflexible disciplina de carácter, cambiar nuestras actitudes para cambiar nuestra forma de vivir. Permitirle a la inteligencia que busque y encuentre aunque sea UNA RAZÓN NUESTRA Y FUERTE para que el “resorte” de la voluntad se active y logremos nuestros objetivos y metas.

Es la firme convicción de que NADIE más que tú, eres quien lleva el timón de tu barco y no “el destino”. Es la certeza de que tenemos el temple para forjar nuestro carácter con la inteligencia que el Creador nos regaló y transitar el camino que queremos. Es el don con el que Dios nos dotó para alcanzar los imposibles y hacer realidad los sueños para llegar a la “TIERRA PROMETIDA”.¡Ánimo! hay que aprender a vivir.