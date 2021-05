Aprendiendo a amar

El amor capacita al hombre para superar su sentimiento de aislamiento, no obstante, le permite ser él mismo y mantener su integridad. Erich Fromm (Psicólogo)

A mar… acción que Erich Fromm define como Arte; es muy cierto que lo es por el detalle y la sensibilidad que se necesita para AMAR.

En primer lugar he de empezar a aprender a amarme a mi [email protected] Esto es lo más importante y no quiero decir encerrarme en mi “ego”. Hablo de que yo me preocupe y ocupe de mi [email protected] y que me diga y me repita: todo se filtra a través de mí, así que cuanto más me desarrolle, tanto más tendré para compartir; si aumento en comprensión, mayor será mi habilidad para amar a otros y me convertiré en el ser humano más tierno, más luminoso, más maravilloso, más fantástico que Dios ha creado ya que iré desarrollando lo que en verdad El creó y no me conformaré con una pequeña porción de lo que soy realmente.

Pensemos en el fantástico potencial que poseemos. Hay que convencernos que nuestra misión es auto descubrirnos y desarrollar toda la grandeza que se nos ha regalado. Luego entonces, la educación consiste en el proceso de ayudar a otros a que descubran su singularidad como personas y desarrollen sus cualidades para después compartirlas.

Es bueno ser único, es bueno ser diferente, ya que aprenderé de tus diferencias y si te parece, aprenderás de las mías. No podemos seguir quejándonos de las diferencias, no quiero seguir intentando que todo el mundo sea igual, que piensen igual que yo, que actúen en la misma línea que yo, a mi ritmo, etc…

En las diferencias está la riqueza y están las respuestas, por eso, el respeto saca ventaja de lo diferente que somos y así aprender a amarnos.

Para ejercer el verbo amar, hay que hacer algo positivo por los demás. Algo tangible, objetivo, que no se quede en palabras y buenas intenciones ¿cómo es que es necesaria cierta entrega, cierta donación a los demás que trae consigo la generosidad mezclada con la satisfacción de hacerlo? Porque así, se encuentra una buena dosis de paz y alegría. En la personalidad equilibrada se es más feliz al dar que al recibir y nos proporciona cierta armonía interior.

Todos los días se nos ofrecen nuevos medios para crecer en el amor. Todos los días podemos ser más observadores, más flexibles, más conscientes. En cada momento que escuchamos, aprendemos y crecemos en amor.

No importa en qué lugar nos hallemos, siempre habrá una mejor manera de amar.

Los obstáculos para amar los pone la persona. El amor no se detiene, el amor fluye como el río. Siempre es el mismo y, sin embargo, siempre cambiante, sin reconocer ningún obstáculo. Recordemos que no podemos dar lo que no hemos aprendido y experimentado. Es importante estar “despiertos” para aprender a AMAR ¡mejor!

¡Ánimo! Hay que aprender a vivir.