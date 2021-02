Hemos escuchado el dicho aquel: relájate, hay más tiempo que vida. Y lo que la gente no sabe es que, precisamente por eso, tenemos que disfrutar la vida al máximo, aunque algunos nos llamen intensos. Cada quien decide el ritmo al que quiere vivir e incluso disfrutar su propia vida. Pero lo que sí es un hecho es que no todo siempre será color de rosa, miel, azúcar o pónganle la dulzura que ustedes deseen. Tenemos tropiezos todos y de alguna manera debemos y tenemos que salir de ellos, pero lo que preocupa aquí es que existen asesinos silenciosos que nos pueden ir arruinando la vida, y nosotros no darnos cuenta de esto. Aquí te menciono cinco elementos que pueden arruinarte la vida:

1.- Pensamientos negativos.- Aunque de todos los elementos que mencionemos aquí depende de nosotros seguir con ellos o no, este de los pensamientos es muy peligroso porque normalmente nuestro cerebro está trabajando todo el tiempo en algún pensamiento. Consciente, inconsciente y subconsciente, cualquiera que sea, si no los controlamos, pudiera agacharnos mucho en el ánimo y la energía.

2.- Personas tóxicas.- Sin ser menos peligroso que el elemento anterior, lo que hace a la persona tóxica un problema fuerte y a veces invisible es que pudiera ser una persona muy cercana a ti. Pero es fácil detectarla por su mala vibra, infelicidad, malos momentos, eterna incertidumbre y otras cosas más. Sólo tienes que tener los sentidos alerta para detectarlas y eliminarlas de tu vida inmediatamente.

3.- Lo que te quita el sueño.- Las situaciones, cualesquiera que éstas sean, cuando nos dejan intranquilos, nos inquietan, pero, sobre todo, es tanta la preocupación que hasta el sueño se nos va, tenemos que ponerle mucha atención, porque eso nos trae ansiedad y medirse contra la ansiedad a veces no da buenos frutos. Detectando esto, analicemos qué lo ocasiona y consultemos con expertos.

4.- El miedo.- Si hay un perjudicador de vida más famoso es éste, el miedo. Este elemento ha sido durante décadas la diferencia entre pasar en este mundo desapercibido y dejar una huella imborrable, debido a los frenos y a la parálisis que provoca en muchas vidas y en sueños truncados e ideas que no lograron llevarse a cabo por él. Éste sí que sabe arruinar fiestas.

5.- La mala actitud.- Y como cierre bendito tenemos a la poderosa actitud. Así como el miedo es la parte negativa, la actitud suele manejarse como arma de doble filo. Cuando es positiva te impulsa, cuando es negativa te hunde.