Motivación: ¿Dónde estás que no te veo?

Hablamos de la importancia de la actitud, pero nunca del paso anterior a lograr tener una buena actitud o una actitud positiva. Lograr esto requiere de mucha disciplina, y sobre todo, de estar en el modo correcto, llámese humor, momento o circunstancia. Lo que sí es un hecho, es que no todo el tiempo estaremos en el canal adecuado o exacto para poder proceder con éxito a la modificación de nuestra actitud, pues no encontramos la manera de lograr motivarnos para hacerlo. Por lo que de entrada tendremos que buscar la manera, porque normalmente acudimos a personas, eventos, canciones y recuerdos que nos logran cambiar el chip mental para inyectarnos esa energía motivadora. Pero si no aparecen…

Aquí te nombro 5 acciones con las que puedes ayudar a motivarte:

1.- Escribe metas y objetivos.- Tienes que empezar definiendo a dónde quieres llegar. Ese mapa te va a dar la ruta a seguir para lograr cumplir dichas metas. Si no te estableces cantidades y números concretos, difícilmente lograrás motivarte para cumplir con algo que no está definido en su totalidad.

2.- Intégrate a un grupo o actividad nueva.- Algo interesante por hacer es salirte de la rutina y hacer cosas nuevas con gente nueva. No necesariamente tienes que salirte de los círculos a los que perteneces hoy, pero si aumentas otros para conocer gente nueva es energizante. Si estás en un gimnasio pasarte a otro, entrar a clases de algo nuevo, cambiar de deporte, etc.

3.- Mejora tus condiciones.- Si no quieres caer en monotonías y depresión, debes cambiar tu entorno. Tu casa, tu escritorio, tu oficina, tu vestimenta, tu persona. Tienes que cambiarlo para mejorarlo, atrévete y verás como el cuerpo se inyecta automáticamente de energía pura y nueva que te empujan hacia adelante.

4.- Desarróllate personal y profesionalmente.- Lee, capacítate, ve videos, asiste a cursos y talleres, realiza todo lo que esté en ti para aprender. El conocimiento también te hará saber de cosas nuevas y adquirirás nuevas experiencias que te permitirán ir evaluando de manera distinta lo que sucede a tu alrededor. Aprende todo lo que puedas.

5.- Prémiate.- Es regocijante premiarte por lograr las metas establecidas. Hazlo y disfrútalo, te lo mereces. Eso te ayudará a tomar fuerzas para seguir el camino que te trazaste y seguir consiguiendo resultados positivos para ti. No dejes pasar la oportunidad de analizar tu situación y si requieres motivación y no andas en buen momento, aplica estas acciones.