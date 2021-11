Resultados… más que objetivos

Estamos en la era de las metas y los objetivos, del planteamiento de una lista interminable de sueños por cumplir, incluyendo la famosa y no menos ponderada “bucket list”, pues gracias a la ola de nuevos coach de vida, son de las primeras cosas que te recomiendan para empezar a organizar tu vida, tanto personal como profesional. Pero lo que sí es una realidad, es que de nada te sirve tanta lista o tanto objetivo, si no logras los resultados. Al final, sabemos perfectamente que por mucho esfuerzo que hagamos, si no cumplimos dando los resultados establecidos, nuestra permanencia en nuestro negocio, empleo o desarrollo en lo personal y/o profesional no está garantizado. Aquí te comparto 5 enseñanzas para lograr resultados:

1. No busques hablar, simplemente actúa: Si para algo somos buenos es para hablar, y en ocasiones, de más. Así es que intercambiemos acciones por palabras y tendremos mucha mayor probabilidad de obtener los resultados que queremos conseguir. Recuerda que ya hay mucho vende humo en la calle. Ponte las pilas y a lograr las metas.

2. No busques leer, intenta aplicar: Leer es un acto increíble de sabiduría y también es una excelente forma de enriquecer nuestro vocabulario. Pero lo que nos proporciona la experiencia necesaria para lograr las cosas es la aplicación de todo eso que leemos para mejorar nuestro conocimiento en el tema que nos competa.

3. No busques aprender, busca experimentar: Aprender es el primer paso, pero el mejor aprendizaje es por medio de la experiencia. No hay nada más hermoso que haber experimentado en carne propia tanto las buenas como las malas experiencias, pues aun las malas son las que nos hacen estar donde estamos hoy.

4. No busques pensar, busca analizar: Pensar lo puede hacer cualquiera; razonar, analizar y reflexionar, es para gente que quiere realmente estar en otro nivel. Esto te pondrá en una secuencia muy diferente para el logro de los resultados. Concretamente te enfoca directo en el plan a ejecutar.

5. No busques solo relacionarte, busca alianzas estratégicas: Lo forma más rápida de lograr tus metas es creando alianzas con las personas o empresas que se complementen contigo y sumen para poder multiplicar los resultados que buscas. La suma de esfuerzos es mejor que toda tu fuerza individual.

No es malo ponerte objetivos, lo malo es dejarlos solo en un papel o lista virtual y que se queden ahí sin hacer nada y postergar las acciones para realizarlas. Planea y ejecuta.