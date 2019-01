Enero, el mes más frío del año

Contra lo que se había pronosticado para la Península de Yucatán, que sería un invierno con sabor a verano, este enero está resultando con más días en los que dominan las temperaturas frías que los de temperaturas cálidas, igual que sucedió en enero del año pasado, cuando de veras los yucatecos vimos nuestra suerte porque dominaron los días con clima verdaderamente gélido sobre aquellos con temperaturas altas.

Esta vez, sin embargo, hasta el momento el frío no ha sido tan drástico como en el primer mes de 2018.

Quiero decirles que el comportamiento de enero 2019 es normal, es el que se espera. Deben dominar los vientos del norte y noreste, como hasta ahora ha ocurrido; la temperatura durante el día no debe superar los 30 grados Celsius de máxima, con noches y amaneceres frescos.

Así debe ser un mes de enero, no como estaba ocurriendo en años anteriores que no era normal. De modo que no se me asusten, enero es el más frío del año, porque es el mes donde se presenta el pico de la temporada invernal y deben ocurrir las temperaturas más bajas, porque llega la mayor cantidad de frentes fríos y los más intensos.

Pareciera que, al tener el año pasado un enero con frío y hasta ahora éste llevando el mismo camino, las cosas de la atmósfera quieren regresar a la normalidad, ojalá, pero eso se verá con el paso del tiempo.

Hablemos ahora de otro fenómeno que tampoco es nuevo, ha ocurrido en algunos años y es que se presentan a veces temperaturas sensiblemente bajas acompañadas de frentes fríos muy intensos, a lo cual se le conoce como afectación debido al vórtice polar.

Empezaremos por decirles que el vórtice polar es un torbellino que se produce en el Polo Norte y que gira contra las manecillas del reloj.

Cuando es muy fuerte, encierra al aire frío en el Círculo Polar, pero cuando empieza a debilitarse, la corriente en chorro que aprisiona se deforma y produce ondulaciones con tendencia hacia el sur del Polo; entonces todo el aire frío que tenía el vórtice cuando era muy fuerte comienza a desalojarse y se dirige hacia el sur.

Este fenómeno es provocado por la formación de una intensa y extensa alta presión que gira superficialmente en favor de las manecillas del reloj en el oeste de los Estados Unidos y Canadá y una también intensa y extensa baja presión ubicada en el este de los Estados Unidos y Canadá que gira contra las manecillas del reloj.

Entre ambas hacen un camino que da entrada masiva al aire frío ubicado en el vórtice polar y lo envían tan al sur como sea posible y provocan descenso drástico de temperaturas en el centro y este de los Estados Unidos.

Este aire frío llega al Golfo de México donde produce violentos frentes fríos y marcado descenso de temperaturas, como ocurrirá el próximo fin de semana.