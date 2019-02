Infierno en Invierno

Siguen las sorpresas meteorológicas en este 2019: en pleno Invierno las temperaturas suben a niveles de las de abril o mayo, cuando aún estamos en febrero, para ser exactos en la segunda quincena, y aunque no es la primera vez que hace tanto calor en estas fechas, la realidad es que las temperaturas son más altas de las que pudiera esperarse en el segundo mes del año, tan es así que el puerto de Progreso ya registró una temperatura récord el pasado lunes 18 de febrero y todo Yucatán se ha vuelto un inesperado infierno antes de tiempo.

¿Qué lo provoca? Primeramente la presencia de un sistema anticiclónico en la zona que está impidiendo que se nos acerquen los frentes fríos clásicos de la época, pero lo más interesante es que no solo es en la Península de Yucatán, sino que en buena parte de la República se están sufriendo temperaturas más altas de lo acostumbrado, incluso en la Ciudad de México, donde llegar a 31 grados Celsius es como para nosotros tener 40.

Solamente se salvan de esta oleada de temperaturas altas las partes norte y centro de la Península de Baja California y el noroeste y norte del país.

Oficialmente las autoridades mundiales de la meteorología han dicho que ya es segura la formación de “El Niño” entre débil y moderado, que produce un cambio en el patrón de las condiciones meteorológicas, se invierten los climas y para la Península de Yucatán eso significa que habrá más calor y menos lluvias y se espera que esto dure hasta el final de la Primavera. En caso de persistir después de la Primavera, la cosa se pondrá peor porque habrá una disminución de precipitaciones en la temporada de lluvias.

La única “buena noticia” sería que entonces habría una baja en el número de ciclones tropicales, aunque ya tuvimos una muy mala experiencia en 2002, al que está siendo muy parecido este año, pues, con todo que entonces nos afectaba el fenómeno de “El Niño”, nos golpeó el peor huracán que Yucatán ha conocido: “Isidoro”.

Todo nos indica que la sequía que ahora se está iniciando será en verdad muy dura.

Siguiendo con el calor que nos agobia, solo nos queda prepararnos oportunamente tomando precauciones para enfrentarlo y éstas son: tomar agua en abundancia, usar ropas claras, vigilar constantemente el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos, usar sombrero, gorra o sombrilla si estamos a la intemperie, no hacer actividades físicas entre las 11:00 y las 16 horas para evitar el famoso golpe de calor que si no es atendido con tiempo puede ser mortal y estar al pendiente de los niños y ancianos. Para ir a la la playa usar bloqueador del número 30 y no exponerse mucho tiempo a los rayos solares.

Este año 2019 está dando de qué hablar meteorológicamente, así que amigos tomemos muy eserio el fuerte calor que padecemos durante esta semana como si fuese ya abril o mayo.