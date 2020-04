Pero qué calorón ha estado haciendo en estos últimos días y vaya mes de abril de sequía este de 2020 y es que se ha desatado por todo Yucatán una oleada de incendios que no tiene para cuando acabar, ya que los modelos de predicción del estado del tiempo a largo plazo nos indican que seguirán las temperaturas muy altas y el ambiente muy caluroso, con todo y que gracias al Covid-19 que tiene a un buen porcentaje de las personas encerradas en su casas no se ha desatado una oleada de incendios de magnitudes inimaginables tipo Australia.

Desgraciadamente aún estamos a la mitad de abril y hay que recordar que en este mes y mayo es más intensa la sequía; siempre ha sido así, lo que había pasado anteriormente es que los frentes fríos, aunque no muchos, lograban llegar a la zona y nos daban un gran alivio al calor y si acaso la situación empeoraba a fines de abril o principios de mayo, pero finalizaba con la temporada de lluvias que ocurre a fines de mayo o principios de junio. Este año ha tenido grandes cambios, para empezar la sequía se adelantó mucho, ya que comenzó a fines de enero cuando debía iniciarse a principios de marzo con intervalos de descanso por la llegada de los frentes fríos, y lo peor: a principios de marzo entramos a la fase más intensa, cuando debería ser hasta la segunda quincena de abril. Todo esto ha dado como resultado que la sequía que tenemos sea en verdad muy intensa; no se había visto nada igual en cuando menos 30 años y eso lógicamente trae tremendas repercusiones en todos los sentidos, empezando por la salud, la gente ya se siente agobiada por el intenso calor que ha prevalecido en los últimos días, no duerme bien, el bochorno es desde que amanece y es que por el Covid-19 estamos casi todos en nuestras casas resguardados y sin salir.

El calor se siente a tal grado que desde las 11 de la mañana ya es imposibles estar en determinadas piezas de la casa, más aún si son construcciones de lámina. Este calor está haciendo historia, Mérida, la gran metrópoli del sureste, ha resentido en forma consecutiva más de 48 días con temperaturas iguales o mayores de 37 grados Celsius, que ya es alta, incluidos 23 días con temperaturas iguales o mayores de 38 grados Celsius, 20 con temperaturas iguales o mayores de 39 grados, 8 con temperaturas iguales o mayores de 40 grados (estableciendo con esta última un record para Mérida y rompiendo el establecido en 2011 y 2015 con 5 días consecutivos), 5 días con temperaturas iguales o mayores de 41 grados, 3 días con temperaturas iguales o mayores de 42 grados y un día con temperatura igual o mayor de 43 grados Celsius, además de 51 días consecutivos sin lluvias.

No cayó la primera lluvia de las ciruelas. Un poquito cayó en el centro del estado hace 10 días y que no significó nada. La segunda lluvia de las ciruelas todo parece indicar que tampoco habrá. La cosa no anda nada bien y esto va para largo.