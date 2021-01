El comentario de todos los días en este mes es que está haciendo más frío que en otras ocasiones y en efecto así está sucediendo. Desde 2012 no ocurría una situación igual a la que vivimos al menos esto primeros días de enero, pero ¿realmente ha hecho tanto frío para decir que estamos por congelarnos los yucatecos?

Para responder haremos un análisis con la información de años anteriores y datos históricos. La historia nos dice que al menos Mérida ha vivido dos días con temperaturas sensiblemente bajas, de 5.0 grados Celsius, una en enero de 1977 y otra en febrero de 2006, son las históricas hasta el momento para Mérida, pero ha habido otros lugares en donde se han presentado temperaturas en verdad bajas, iguales a los 5 grados Celsius registrados en Mérida, y han sido Abalá, Tantankín, Oxkutzab, Muna y Santa Elena en diversa fechas; pero hay más: la Conagua tiene un registro histórico de 0.0 grados Celsius el 28 de diciembre de 2006 y el 17 de febrero de 2007 en Nohalal, en pleno cono sur del estado, atrás de la llamada Sierrita de Ticul.

En las estaciones de la Uady encontramos que desde 1998 se han presentado temperaturas muy bajas, menores de 10 grados Celsius, sobre todo en el lapso de 1998 a 2011 y después en 2013, 2014 y 2016, siendo la más baja la registrada el 9 de enero de 2002 con 4.9 grados Celsius, siguiéndole el 5 de enero de 1999 con 5.3 grados Celsius y 5.8 grados Celsius el 10 de enero de 2001. Las demás en el lapso mencionado fueron entre 5.0 y 8.0 grados Celsius. Desde 2017 a la fecha los rangos de temperaturas mínimas han sido de entre 10.0 y 15.0 grados Celsius.

Ustedes dirán: ¿no que el cambio climático ya nos afecta? y es correcto, ya nos afecta, pero eso no indica que no puedan presentarse temperaturas bajas históricas porque el cambio climático se vuelve extremo con el comportamiento de los climas a nivel mundial; ahora nuestro frío es diferente porque tiene alto contenido de humedad y eso es fácil de explicar con la sensación que tienen ustedes en estos días, ya que la temperatura no ha sido tan baja, pero la sensación, debido a la cantidad de humedad bastante alta presente en el medio, es más baja de lo que marca un instrumento meteorológico, porque nuestro frío es húmedo y a eso se le conoce como la heladez yucateca.

Las zonas más frías por excelencia en nuestro estado -las mencionaremos empezando por la más baja temperatura- son: cono sur, cinturón de cenotes central, antigua zona henequenera y noreste del estado; de hecho en la temporada invernal 2020-2021 en Motul y Conkal, ubicadas en la ex zona henequenera, se han presentado hasta el momento las más bajas temperaturas de la temporada con un valor de 8.0 grados Celsius, seguidas de Peto, ubicada junto al cono sur, y Mocochá, en la ex zona henequenera, con 9.0 grados Celsius, y Tantankín, con 9.5 grados Celsius; en Mérida hasta el momento la más baja ha sido de 10.8 grados Celsius