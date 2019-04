Vienen lluvias irregulares y mucho calor

De los frentes fríos que han llegado a la zona, el último sí hizo bajar los termómetros en el estado de Yucatán, en los amaneceres sobre todo, pero nos quedó a deber la lluvia, seguimos por debajo del promedio y todo parece indicar que abril seguirá igual por debajo del promedio, porque el frente frío que llegará el próximo viernes y estará sobre nosotros el fin de semana será muy débil y solo dejaría algunas lluvias en el oriente y sureste del estado, pero nada significativo.

De esas zonas antes mencionadas en particular, nada más en el este han caído las lluvias y casi llegaron al promedio, pero han sido muy dispersas, así que la sequía de 2019 sigue pintando como una de las más intensas de los últimos años y aún falta lo peor, ya que después del frente frío que llegará a fin de mes prácticamente estaremos en la finalización de la temporada de sistemas frontales 2018-2019. Lo que sigue es la sequía hasta que comience la temporada de lluvias, que todo indica que vendrá atrasada y una vez que comience será irregular.

De acuerdo con datos de las estaciones meteorológicas norte y nororiente de Mérida, este año en particular se han presentado temperaturas máximas en verdad muy altas y más cálidas que otros años, lo cual no se había visto desde 2015, que fue el último año que nos afectó un evento de EL NIÑO; de hecho en abril de 2015 se empató la temperatura más alta con 43.1 grados Celsius, que solamente se había presentado, desde que se lleva un control de datos, el 30 de abril de 1971, 23 de abril de 1991 y 8 y 17 de abril de 1998 (según el Observatorio Meteorológico de la Conagua).

Este año aún no hemos tenido temperaturas tan altas, pero sí ha habido iguales o mayores de 37° C por muchos días a partir de febrero, marzo y sobre todo en este abril y apenas breves descansos debido a la llegada de frentes fríos, aunque no dejaron precipitaciones pluviales importantes.

Todo esto ha sido provocado por EL NIÑO que apareció a fines de enero y, aunque se pronosticó que sería débil, las condiciones ahora son diferentes debido al calentamiento global que provoca un cambio climático que intensifica los efectos de ese fenómeno.

Hablando de EL NIÑO, los más significativos se han registrado en 1891, 1925, 1982-1983, 1997-1998 (que ha sido el más intenso de todos los tiempos), 2002-2003 (en 2002 afectó el último gran huracán a Yucatán, ISIDORE), 2009-2010 y 2015-2016. Si ustedes se fijaron en los últimos años después del gran evento de EL NIÑO 1997-1998, han sido prácticamente continuos estos fenómenos intennsos. Algo está pasando con la atmósfera definitivamente.

Prácticamente entramos en la recta final de los frentes fríos y estamos en la peor parte de la sequía. De encima las ansiadas lluvias no pintan nada bien este año por la presencia de EL NIÑO.