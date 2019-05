Mérida, la ciudad más calurosa del sureste

Seguimos con el tema de las regiones más calurosas de Yucatán y ahora vamos a hablar de la que tiene el record en en el sureste mexicano: Mérida, con sus casi un millón de habitantes y con la mayoría de los mejores servicios de todo tipo desde hospitales, escuelas, industrias, empresas, etcétera.

Ser una gran metrópoli regional tiene su costo definitivamente: Mérida comenzó un gran crecimiento a partir de los años 90 y siguió creciendo vertiginosamente en los años dos mil, y claro que eso produjo un gran cambio en muchas situaciones; la meteorología no ha sido la excepción, se ha pagado un gran costo no solo ambiental sino también en las condiciones que presenta el comportamiento del tiempo en toda la ciudad; tan es así que antiguamente llovía casi parejo en toda la capital yucateca y el dato de lluvia que proporcionaba el observatorio meteorológico de la Conagua se podía tomar como referencia para toda la urbe, algo que ahora ya no es posible seguir haciendo porque cada zona tiene su microclima y las temperaturas no son las mismas en cada región.

Afortunadamente la cercanía de la costa yucateca, a menos de 30 kilómetros de distancia, nos permite algunas tardes que llegue hasta la ciudad la fresca brisa marina, aliviándonos del calor que nos sofoca, pero, como les decía, Mérida tiene la superficie de una ciudad de más de dos millones de habitantes y no se ha extendido de forma armónica, sino que unas zonas registran un crecimiento explosivo y otras no y eso hace la variedad de microclimas que se van presentando.

Empecemos por señalar cuál es la zona más caliente de Mérida y por qué lo es. Este dudoso y no grato honor le corresponde al norte y, en sentido contrario a las manecillas del reloj, le siguen el noroeste, oeste y suroeste, tomando como eje City Center y zonas aledañas y la calle 60 hasta el centro y luego la calle 62, pasando por la Ermita de Santa Isabel hasta el Aeropuerto. Esta parte es la que ha presentado el crecimiento más explosivo de la ciudad y también donde se encuentran las unidades habitacionales más grandes, la mayoría de las grandes instituciones educativas, la mayoría de los hospitales tanto del IMSS como del Issste, la Ciudad Industrial y la terminal aérea.

Esta zona es la menos arbolada, la que tiene más concreto y pavimento, la que registra mayor movimiento de automotores y personas, por lo tanto en ella se presentan las más altas temperaturas y el ambiente más caluroso.

La segunda parte más calurosa es desde el noreste hasta el este de la ciudad y parte este del centro histórico; en ella hay más árboles y menos concreto y pavimento. La zona menos calurosa es el sureste y sur de la ciudad y el sur del centro histórico, donde hay más cobertura de árboles que ayudan en gran parte a mitigar el calor reinante.