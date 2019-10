'Wilma': recuerdos de destrucción y saqueo

Ya se va el mes de octubre y con la formación de la tormenta tropical “Néstor” se cumple el pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado, EU, que era de 14 ciclones tropicales con nombre para la zona del Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe.

Esto, sin embargo, no quiere decir que no podría formarse alguno más, ya que la temporada terminará oficialmente el 30 de noviembre y hasta el momento llevamos nueve tormentas tropicales, un huracán moderado (categoría 1 y 2 de la escala Saffir-Simpson) y cuatro huracanes intensos (categoría 3, 4 y 5 de la misma escala) y además una depresión tropical, la número 3, que no llegó a desarrollar a tormenta tropical.

La última zona en donde se espera la formación de posibles ciclones tropicales con nombre es conocida como el Golfo de Mosquito, que se encuentra en el sur del Mar Caribe. De ahí han surgido ciclones tropicales que han sembrado destrucción y muerte en el pasado para estas fechas. Aunque muy lejos, en el año de 1961, el huracán “Hattie”, de categoría 5, arrasó un 31 de octubre a nuestro vecino Belice, cambiando inclusive la configuración de su costa, como hoy la conocemos.

¿Y qué decir del poderoso huracán “Wilma”, que se formó igual en esa zona y que destruyó para estas fechas de 2005 por segunda vez la zona turística por excelencia de Playa del Carmen, Riviera Maya, Cancún y Cozumel e isla de Mujeres. Decimos segunda vez, porque antes lo hizo el llamado huracán del siglo “Gilberto”, en 1988.

Cuando todos pensaban, sobre todo los habitantes de esas zonas, que un huracán como “Gilberto” no se volvería a ver en mucho tiempo, vino uno peor: “Wilma”, en octubre de 2005, que equivalió a la afectación de 3 huracanes, aunque “Gilberto” definitivamente fue más fuerte cuando llegó al Caribe mexicano, ya que era de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, pero “Wilma”, con categoría 4, duró 50 horas en la región, contra 12 de “Gilberto”, y destruyó todo. Los daños que provocó “Gilberto” fueron rebasados ampliamente.

La causa de que quedara estacionario tanto tiempo “Wilma” en la región fue que se topó con un frente frío que afectaba a la parte noroeste de la Península de Yucatán y que hizo que su andar fuera demasiado lento y permaneciera en esa zona 50 horas los días 21, 22 y 23 de octubre de 2005. Fue una auténtica pesadilla, ya que parecía que nunca iba a terminar de afectar y de hecho se temió lo peor, que hiciera como hizo el huracán “Mitch” en 1998 en las costas de Honduras, donde se estacionó, atrapado igual por un frente frío.

Para agravar las cosas, en Cancún hubo saqueos y vandalismo, algo jamás visto antes en la Península de Yucatán durante el paso de un ciclón tropical intenso y lo más triste es que eso luego se repitió en otras zonas del país que fueron afectadas por grandes huracanes, como Cabo San Lucas y San José del Cabo, Baja California Sur.