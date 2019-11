Zonas frías de Yucatán

Pues llegó a Yucatán la famosa heladez, como le llamamos al frío los yucatecos cuando tenemos temperaturas por debajo de los 20 grados Celsius y es que nuestro frío es muy particular y diferente al que se siente en otras partes del país y del mundo, esto debido a la humedad alta que predomina en la región, que hace que sientan nuestros cuerpos 3.5 grados Celsius más abajo de lo que marca el termómetro meteorológico y, además, por más que nos cubramos el frío, como es húmedo y no seco, busca cómo colarse hasta nuestro cuerpo.

La gran mayoría de los yucatecos duerme en hamaca, aunque haya frío, y lógicamente la parte de debajo del entramado da directamente hacia el suelo frío y húmedo y tenemos que “hacernos taquito” para poder dormir bien; los antiguos fíjense que tenían una solución para eso: ponían periódicos debajo de las hamacas y solucionado el problema de la frialdad que venía por debajo (mucha gente no cree en ese truco tan yucateco pero sí funciona). En el interior del estado, en muchas casas de huano, lo que hacen es dejar encendidas al rojo vivo las brasas de la leña, sobre todo en zonas en que de verdad hace bastante frío.

Le diré cómo pega el frío en nuestro querido Yucatán, iremos de zonas de menor heladez a zonas más frías y explicaremos porqué se da esta situación: las partes con menor sensación de frío son las que están en la costa, pero eso no quiere decir que no haya frío aunque dentro las escalas son las menos propensas a presentar temperaturas sensiblemente bajas, todo esto debido al mar que funciona como un termostato regulador de la temperatura; la otra región que le sigue es la de las ciudades grandes que no estén muy arboladas o tengan poca cobertura vegetal y en ese caso cae Mérida, la gran metrópoli del sureste mexicano, aunque algunas veces se han presentado en esta capital temperaturas en verdad muy bajas, como en enero de 1977 y febrero de 2006, con 5 grados Celsius; le siguen las del noreste y oriente, específicamente Tizimín y Valladolid, sobre todo la primera, donde en particular la cantidad de ranchos que existen ha acabado con la cobertura vegetal y la temperatura se vuelve extremosa; otra zona fría es donde se encuentra el cinturón de cenotes: Abalá, Chocholá, Temozón Sur, Homún y Cuzamá, que en particular es en verdad muy fría, se cree que porque la cantidad numerosa de cuerpos de agua a cielo abierto provoca un microclima especial y es la causa de que haya temperaturas en verdad bajas.

La región más fría es la conocida como el Cono Sur y en ella se encuentran las poblaciones más importantes del sur del estado: Ticul, Tekax, Oxkutzcab, Tzucacab y Peto y en la parte que queda atrás de la sierrita de Ticul ni qué decir, todo esto debido a que es la zona más alta del estado sobre el nivel del mar.