Resumen de la temporada de ciclones tropicales (1)

Como todo parece indicar, a solo 3 días de que finalice la temporada de ciclones tropicales, ya podemos empezar a hacer el resumen general de lo que fue este periodo intenso y que tuvo ciertos detalles muy interesantes que iremos comentando.

Vamos a iniciar con el pronóstico final que emitió en agosto la Universidad Estatal de Colorado, EU, donde dijo que se esperaba la formación de 14 ciclones con nombre, de los cuales 8 serían tormentas tropicales, 4 huracanes moderados (categorías 1 y 2 de la escala Saffir Simpson) y 2 intensos (categorías 3, 4 y 5), un poco por encima de lo normal y cuyo promedio es de 12 ciclones tropicales con nombre; este pronóstico casi se cumplió, y decimos casi porque no hubo menos, sino más formaciones, siendo finalmente el balance de 18 ciclones tropicales con nombre (se pronosticaron 14), 12 tormentas tropicales (se pronosticaron 12), 2 huracanes moderados (4, aquí sí fueron menos y de hecho fue el único rubro que estuvo por debajo) y 4 huracanes intensos (2).

De estos 4 huracanes intensos hubo 2 en categoría 5, la máxima de la escala Saffir Simpson: “Dorian” y “Lorenzo”; el primero, muy mortífero y destructor, escribió su nombre en la historia al dejar inhabitable toda la zona noroeste de las islas de las Bahamas, donde jamás se sabrá el número exacto de muertos (aunque oficialmente se manejaron 300, la cantidad de gente que desapareció es de cientos). Este huracán se estacionó 3 días con la máxima categoría en la zona noroeste del archipiélago, algo que fue letal para esa parte y que ha sido una constante en el comportamiento de los huracanes en los últimos años; con respecto a “Lorenzo”, el otro gigante de la presente temporada, no causó mucho daño, ya que siempre estuvo en mar abierto y salvo a las islas de Azores que al final las afectó -fue el primer gran huracán de su corta historia frente a este tipo de fenómenos- fue el primer gran huracán en llegar muy al norte del Atlántico, todo un record; terminó siendo extra tropical (o sea, perdió sus características tropicales) y se fue hacia el continente europeo. También está la depresión tropical No. 3 que no llegó a desarrollar a tormenta tropical.

Algo destacable de esta temporada de ciclones tropicales fue que Centroamérica, las islas del Caribe y la Península de Yucatán permanecieron como espectadoras, pese a que fue una temporada con un gran número de esos fenómenos, lo que provocó que hubiera déficit de humedad en las zonas mencionadas y las lluvias estuvieran muy por debajo de su promedio; también esta temporada se caracterizó porque varios ciclones tropicales se fueron muy al norte y se volvieron extra tropicales, siendo en total 7 de este tipo de sistemas, algo no muy común también. Fue una temporada que se dividió en dos: la primera abarcó desde el inicio hasta el 30 de julio, en donde la influencia del fenómeno de El Niño estuvo presente.

De la otra parte hablamos la próxima semana.