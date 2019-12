Temperatura agradable en Nochebuena y Navidad

Una pregunta recurrente que me han estado haciendo es cómo estará el tiempo en Nochebuena y Navidad para saber qué ropa se van a poner y la respuesta no es muy fácil, ya que los modelos matemáticos de predicción a largo plazo no se ponen de acuerdo, algunos indican que será un día de calor con algo de fresco por la noche, en especial el 24 que se celebra la Nochebuena, y para la Navidad un día caluroso, y otros modelos dicen que hará frío en ambos feriados.

Sin embargo, no les dejaré con la duda porque yo tengo mi propio algoritmo que me sirve de apoyo para predecir qué podríamos esperar para Nochebuena y Navidad; recordemos que las nochebuenas y navidades anteriores han sido por lo general de poco frío, más bien sereno por la noche y madrugada y calor durante el día, y ese patrón, de acuerdo con mi criterio y con base en el comportamiento del tiempo en los últimos meses, volverá a ocurrir, aunque antes del 24 y el 25 llegarán dos frentes fríos a la región peninsular.

De hecho cuando ya esté publicado este artículo estaremos bajo los efectos del primero de estos fenómenos, el número 23, que durará hasta el viernes 20; el sábado, cuando el primero de los frentes fríos debiera entrar en etapa de disipación, una nueva masa de aire frío lo reforzará, por lo que el ambiente frío continuará hasta el amanecer del martes 24, que es la celebración de la Nochebuena, pero una vez que avance el día se espera recuperación de las temperaturas con calor durante el día no muy fuerte, ya que llegaremos cuando mucho de temperatura máxima a entre 26°C y 28°C y ya por la noche el aire, que será de dirección noreste, será fresco, de modo que se requerirá usar si usted sale a la intemperie alguna chamarra o suéter por la noche y en la madrugada del 25, porque habrá frío pero no congelante, sino tolerable.

Para el día 25 que es cuando se festeja la Navidad habrá una rápida recuperación de las temperaturas durante el día y la máxima esperada será de entre 27°C y 30°C con viento del este durante el día y fresco por la tarde y noche con viento del noreste que hará que se sienta algo de frío.

Este es el panorama que se espera suceda para la Nochebuena y la Navidad. No se espera que llueva para nada, lo que sí es importante de tomar en cuenta por los que van a pasar esas fiestas en las zonas de centro sur (Abalá, Homún y Cuzamá), el cono sur desde Muna hasta Tzucacab y Peto, y la zona noreste del estado (por Tizimin) es que las temperaturas, sobre todo las mínimas, serán mucho más bajas; se esperan de hecho en el amanecer del día 25 temperaturas de 12°C o tal vez un poco menos. Eso tómenlo en cuenta.

Para los que la van a pasar en la costa yucateca, la brisa será bastante fresca inclusive con sensación de frío.