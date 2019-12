Se acaba un 2019 lleno de contrastes

Ya se acaba el año 2019, y es hora de un balance de lo ocurrido con el clima. Un año de grandes cambios, que empezó con el efecto de El Niño que duró hasta julio; un año en que temíamos lo peor con la afectación de un gran ciclón tropical, cosa que nuevamente no ocurrió para nuestra fortuna y ni siquiera hubo amenaza que generara un alertamiento por parte de las autoridades; un año en que la cultura de prevención ante ciclones tropicales sufrió una baja de guardia debido a lo no afectación de ninguno de esos fenómenos.

Se cumple un año en que toda una generación de personas de 17 años no conoce lo que es vivir en una zona de ciclones tropicales, un año en donde el 27 de enero un frente frío violento nos azotó y sorprendió a toda la península por la inusual fuerza de sus vientos; un año en donde fenómenos meteorológicos extremos estuvieron a la orden del día afectando zonas muy puntuales, tanto en Mérida como en el oriente del estado, causando gran daño a la infraestructura urbana; un año que será recordado por el concierto de relámpagos aquel sábado por la noche en plena temporada veraniega que sorprendió a propios y extraños que estábamos en la costa yucateca de vacaciones y que nos hizo huir de las ferias y reuniones.

Un año en el que se esperaban temperaturas máximas récord y en vez de ello se presentaron muchos días de temperaturas altas que casi cocieron a los yucatecos, aunque sin llegar a las marcas aún vigentes; un año con una sequía atípica en las zonas oriente, noreste y sureste del Estado, en donde las lluvias estuvieron por debajo del promedio, pero en el que Quintana Roo sufrió una de las peores sequías que se recuerden junto con el este del Estado de Campeche, al grado de que las cosechas que se lograron fueron en promedio de bajo a nulo porcentaje y las lagunas del sur de Quintana Roo y sureste de Campeche llegaron a mínimos no vistos en décadas o simplemente se secaron.

Un año de fuerte sequía no vista antes en la isla de Cozumel con problemas en la calidad de agua de la zona de abastecimiento por la falta de recarga (que producen las precipitaciones); un año en que vimos al puerto de Progreso inundarse terriblemente con los tremendos aguaceros que cayeron en plena temporada veraniega y con la llegada de los frentes fríos que han provocado terribles lluvias, como lo hizo el No. 33; un año en que se esperaba un diciembre no tan frío de acuerdo con los modelos matemáticos de predicción a largo plazo, pero en el que los frentes fríos, apenas llegó el mes, hicieron que los yucatecos tembláramos con la heladez, incluso en Nochebuena y Navidad, como hacía tiempo no pasaba, ya que en los últimos años habían sido de calor; y un año con pobres resultados de nuevo en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 25, condenando a la ruina al planeta.